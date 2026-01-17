Ένας στους δύο Γερμανούς υπέρ του μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ αν ο Τραμπ προσαρτήσει τη Γροιλανδία

Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ ενός μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διοργανώνεται φέτος στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει τις απειλές του περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, τ, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας.Την αντίθετη άποψη εκφράζει το 35% και αναποφάσιστο δηλώνει το 18%.Πρόσφατα ο πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Γιούργκεν Χαρντ είχε μάλιστα αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενη ακύρωση της διοργάνωσης, «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο πρόεδρος Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας».