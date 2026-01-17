Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ένας στους δύο Γερμανούς υπέρ του μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ αν ο Τραμπ προσαρτήσει τη Γροιλανδία
Πολιτικός του CDU είχε φτάσει να προτείνει ακόμη και την ακύρωση της διοργάνωσης «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο Τραμπ»
Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς τάσσεται υπέρ ενός μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που διοργανώνεται φέτος στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υλοποιήσει τις απειλές του περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, το 47% των ερωτηθέντων θα υποστήριζε ένα μποϊκοτάζ της φετινής διοργάνωσης του Μουντιάλ, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας.
Την αντίθετη άποψη εκφράζει το 35% και αναποφάσιστο δηλώνει το 18%.
Πρόσφατα ο πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Γιούργκεν Χαρντ είχε μάλιστα αναφερθεί ακόμη και σε ενδεχόμενη ακύρωση της διοργάνωσης, «ως έσχατη λύση προκειμένου να λογικευτεί ο πρόεδρος Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας».
