Συγγνώμη για τα προσβλητικά σχόλια από Ιάπωνα δήμαρχο: Έλεγε το προσωπικό άχρηστους και ζώα, είπε σε υπάλληλο να κάνει χαρακίρι
Αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ο δήμαρχος της Γιοκοχάμα αργότερα παραδέχτηκε μερικές από αυτές
Ο δήμαρχος της Γιοκοχάμα ζήτησε συγγνώμη για τα προσβλητικά του σχόλια για συναδέλφους του που είχε αποκαλέσει, μεταξύ άλλων, «ανθρώπινα αποβράσματα».
Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού της ιαπωνικής πόλης ισχυρίστηκε ότι ο δήμαρχος Τακεχάρου Γιαμανάκα είχε χρησιμοποιήσει εκφράσεις «ανθρώπινο απόβρασμα» για να μιλήσει για το προσωπικό.
Ο δήμαρχος φέρεται να αποκαλούσε τους υπαλλήλους «άχρηστους», «ανόητους» και «χαμηλού επιπέδου», να έκανε σχόλια για την εμφάνιση των συναδέλφων του και να τους συγκρίνει με ζώα.
Τα σχόλια έγιναν κατά τη διάρκεια συζητήσεων σχετικά με αξιολογήσεις προσωπικού.
Κατηγορείται επίσης ότι απείλησε τον υπεύθυνο λέγοντάς ότι θα έπρεπε να κάνει σεπούκου (μια τελετουργική αυτοκτονία) αν δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα για μια διεθνή διάσκεψη.
Είναι πολύ ασυνήθιστο στην Ιαπωνία εν ενεργεία δημοτικός υπάλληλος να κατηγορεί ανοιχτά εν ενεργεία δήμαρχο και να απαιτεί συγγνώμη, σημειώνει το BBC.
Αν και αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ο Γιαμανάκα αργότερα παραδέχτηκε μερικές από αυτές.
«Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για το ψυχολογικό βάρος πάνω στον διευθυντή προσωπικού», είπε και πρόσθεσε ότι θα είναι «πιο προσεκτικός με τα λόγια και τη συμπεριφορά μου», δήλωσε ακόμη.
