Φορτηγάκι παρέσυρε μαθητές μετά από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία: Έντεκα τραυματίες, ένας σοβαρά
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο ατύχημα Μαθητές Μασσαλία

Φορτηγάκι παρέσυρε μαθητές μετά από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία: Έντεκα τραυματίες, ένας σοβαρά

Το όχημα κύλησε ανεξέλεγκτο σε δρόμο με κλίση – Έρευνα για σωματικές βλάβες εξ αμελείας, υποβλήθηκε σε ελέγχους ο οδηγός

Φορτηγάκι παρέσυρε μαθητές μετά από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία: Έντεκα τραυματίες, ένας σοβαρά
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους εννέα μαθητές και μαθήτριες, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις κύλησε ανεξέλεγκτο και έπεσε πάνω τους, τη στιγμή που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπενουά Παγιάν, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από την εκδρομή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει το όχημα σε δρόμο με κλίση και είχε απομακρυνθεί για να πραγματοποιήσει παράδοση.



Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω και να παρασύρει περίπου 20 παιδιά και τρεις ενήλικες που βρίσκονταν στο σημείο.

Ένας σοβαρά τραυματισμένος μαθητής – Έρευνα από την εισαγγελία

Σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια ηλικίας 8 έως 11 ετών, καθώς και δύο γυναίκες ηλικίας 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένα αγόρι 8 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και εκτιμάται ότι έχει υποστεί ένα ή περισσότερα κατάγματα.

Ο οδηγός του φορτηγού υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξετάσεις για τη διαπίστωση πιθανής χρήσης ουσιών. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης