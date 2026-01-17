Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Φορτηγάκι παρέσυρε μαθητές μετά από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία: Έντεκα τραυματίες, ένας σοβαρά
Το όχημα κύλησε ανεξέλεγκτο σε δρόμο με κλίση – Έρευνα για σωματικές βλάβες εξ αμελείας, υποβλήθηκε σε ελέγχους ο οδηγός
Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους εννέα μαθητές και μαθήτριες, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις κύλησε ανεξέλεγκτο και έπεσε πάνω τους, τη στιγμή που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπενουά Παγιάν, το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την επιστροφή των παιδιών από την εκδρομή τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει το όχημα σε δρόμο με κλίση και είχε απομακρυνθεί για να πραγματοποιήσει παράδοση.
Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το φορτηγάκι να αρχίσει να κινείται προς τα πίσω και να παρασύρει περίπου 20 παιδιά και τρεις ενήλικες που βρίσκονταν στο σημείο.
Ο οδηγός του φορτηγού υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξετάσεις για τη διαπίστωση πιθανής χρήσης ουσιών. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες.
Un accident est survenu dans le quartier des Baumettes, alors que des enfants rentraient d’une sortie scolaire.— Benoît Payan (@BenoitPayan) January 16, 2026
J’adresse toutes mes pensées aux enfants blessés et choqués par cet incident ainsi qu’à leur enseignante, leurs accompagnateurs et l’ensemble des familles.
Je salue…
Ένας σοβαρά τραυματισμένος μαθητής – Έρευνα από την εισαγγελίαΣύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια ηλικίας 8 έως 11 ετών, καθώς και δύο γυναίκες ηλικίας 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένα αγόρι 8 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και εκτιμάται ότι έχει υποστεί ένα ή περισσότερα κατάγματα.
