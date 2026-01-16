Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Για την κατάσταση στο Ιράν μίλησε ο Πούτιν με τους Νετανιάχου και Πεζεσκιάν: Έτοιμη να μεσολαβήσει, δηλώνει η Μόσχα
Η σταθερότητα και η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να διασφαλιστούν μέσω διπλωματικών μέσων, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος στην επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του
Την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν συζήτησαν τηλεφωνικά ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του Κρεμλίνου.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, «ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Συζητήθηκαν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν». Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή θα πρέπει να διασφαλιστούν μέσω διπλωματικών μέσων, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στον σχετικό διάλογο.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να συνεχίσουν τις επαφές τους. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Νετανιάχου είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου.
Ο Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
Αναταραχές στο Ιράν
Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής αναταραχής στο Ιράν. Στα τέλη του περασμένου έτους, ξέσπασαν διαδηλώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, με αφορμή τη σημαντική υποτίμηση του ιρανικού ριάλ, η οποία επηρέασε άμεσα τις τιμές στη χονδρική και τη λιανική αγορά και προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις στην ισοτιμία του νομίσματος.
Από τις 8 Ιανουαρίου, οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν σημαντικά. Καταλυτικό ρόλο φέρεται να έπαιξε κάλεσμα του Ρεζά Παχλαβί, γιου του σάχη του Ιράν που ανατράπηκε το 1979, ο οποίος ζήτησε γενική απεργία, κατάληψη στρατηγικής σημασίας δρόμων και κτιρίων, καθώς και διεθνή παρέμβαση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απηύθυνε έκκληση και προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρέμβει στις εξελίξεις.
