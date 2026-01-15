Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Φωτιές άναψε στην Ισλανδία το σχόλιο του υποψήφιου πρεσβευτή των ΗΠΑ ότι θα γίνει... η 52η Πολιτεία
Το «αστείο» έρχεται την ώρα που το ζήτημα της Γροιλανδίας και της πρόθεσης της κυβέρνησης Τραμπ να την καταλάβει είναι στη πρώτη γραμμή
Την ώρα που το ζήτημα με την Γροιλανδία και τις προθέσεις του Τραμπ να την πάρει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, μια αποστροφή του υποψήφιου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ισλανδία προκαλεί ανησυχία στο Ρέικιαβικ.
Ο Μίλι Λονκ, κατά την ακρόαση στη Γερουσία για τον διορισμό του προχθές Τρίτη, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η Ισλανδία θα γίνει η 52η Πολιτεία των ΗΠΑ και ότι ο ίδιος θα είναι... ο κυβερνήτης της. Προφανώς εννοεί την Γροιλανδία ως 51η Πολιτεία.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας επικοινώνησε με την αμερικανική πρεσβεία στη χώρα και ζήτησε να επαληθεύσει την ακρίβεια των φερόμενων σχολίων, δήλωσε στο Politico.
Μετά τη δημοσίευση των σχολίων του Λονγκ, οι Ισλανδοί ξεκίνησαν εκστρατεία συλλογής υπογραφών, ζητώντας από την υπουργό Εξωτερικών Κατρίν Γκουνάρσντοττιρ να απορρίψει την υποψηφιότητά του ως πρεσβευτή. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 2.000 υπογραφές.
«Αυτά τα λόγια μπορεί να ειπώθηκαν χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση, αλλά είναι προσβλητικά για την Ισλανδία και τους Ισλανδούς, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί για την ελευθερία τους και έχουν πάντα σταθεί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει η αίτηση.
Ο Λονγκ είναι πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Μισούρι, τον οποίο ο Τραμπ πρότεινε ως νέο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ισλανδία, σε αντικατάσταση του Κάρριν Πάτμαν.
