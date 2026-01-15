Πλήγμα βαλλιστικού πυραύλου σε προβλήτα στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία Βαλλιστικός πύραυλος

Πλήγμα βαλλιστικού πυραύλου σε προβλήτα στην Ουκρανία

Τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Ολέξι Κουλέμπα

Πλήγμα βαλλιστικού πυραύλου σε προβλήτα στην Ουκρανία
Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε στην εφαρμογή Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση σε μια προβλήτα από την οποία ετοιμαζόταν να αποπλεύσει ένα πλοίο με σημαία Μάλτας και ότι τρία εμπορευματοκιβώτια υπέστησαν ζημιές και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου.
