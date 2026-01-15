Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο... DJ για φιλανθρωπικό σκοπό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπριζίτ Μακρόν DJ

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο... DJ για φιλανθρωπικό σκοπό, δείτε βίντεο

Μαζί με τον τεχνικό της εθνικής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάν βρέθηκαν στη Disneyland, συμμετέχοντας στη φιλανθρωπική καμπάνια Opération Pièces Jaunes, με στόχο τη στήριξη παιδιών και εφήβων που νοσηλεύονται

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο... DJ για φιλανθρωπικό σκοπό, δείτε βίντεο
Η Μπριζίτ Μακρόν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάν και η πρόεδρος του Disneyland Paris Νατάσα Ραφάλσκι βρέθηκαν στο θεματικό πάρκο, συμμετέχοντας στη φιλανθρωπική καμπάνια Opération Pièces Jaunes, με στόχο τη στήριξη παιδιών και εφήβων που νοσηλεύονται.

Στο πλαίσιο της φετινής δράσης, 300 νοσηλευόμενα παιδιά και οι οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή ημέρα, γεμάτη μουσική, παιχνίδι και στιγμές χαράς.

Απευθυνόμενη στα παιδιά και τις οικογένειές τους, η Μπριζίτ Μακρόν που... διετέλεσε και χρέη dj, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκεστε όλοι εδώ μαζί μας», ενώ ο Ντιντιέ Ντεσάν πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τη Disney που μας έδωσε τη δυνατότητα να περάσουμε μαζί σας μια υπέροχη και αξέχαστη ημέρα σε αυτόν τον μαγικό χώρο. Με την Μπριζίτ, όταν σας βλέπουμε να χαμογελάτε τόσο πλατιά, νιώθουμε κι εμείς χαρά. Αυτή η ημέρα είναι δική σας».

Δείτε βίντεο:

