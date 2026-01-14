Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κατάφωρη πρόκληση οι δηλώσεις Τραμπ για Γροιλανδία, απαράδεκτη η προσπάθεια αλλαγής του status quo
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κατάφωρη πρόκληση οι δηλώσεις Τραμπ για Γροιλανδία, απαράδεκτη η προσπάθεια αλλαγής του status quo
Η Διάσκεψη των Προέδρων υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ από το 1916 είχαν αναγνωρίσει ότι η Γροιλανδία είναι μέρος της Δανίας
Σαφές μήνυμα υποστήριξης της Δανίας και της Γροιλανδίας έναντι στις επεκτατικές τάσεις των ΗΠΑ όπως τις έχει εκφράσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε δήλωσή τους τα μέλη της Διάσκεψης τονίζουν ότι «απόπειρα υπονόμευσης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας και της Γροιλανδίας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξεκαθαρίζουν εξαρχής, «υποστηρίζει σθεναρά τον πολυμερισμό και τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση «η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και είμαστε αποφασισμένοι να την διαφυλάξουμε», τονίζουν οι πρόεδροι.
Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, συνεχίζει η ανακοίνωση, «υπερβαίνει τα απλά ζητήματα ασφάλειας και η δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία με τους πολίτες της περιοχής είναι ακλόνητη».
Η Διάσκεψη υπενθυμίζει στη συνέχεια ότι η Δανία -και ως έδαφός της η Γροιλανδία- είναι μέλος του ΝΑΤΟ και καλύπτεται πλήρως από τις συλλογικές εγγυήσεις ασφάλειας της Συμμαχίας.
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ενισχύει τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες και να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ τηρούν τις δεσμεύσεις τους έναντι του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων μέσω διαρκών επενδύσεων στην άμυνα και ισχυρής παρουσίας στην περιοχή της Αρκτικής.
» Η ασφάλεια της Αρκτικής διασφαλίζεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και η Δανία διατηρεί συμφωνίες με βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, για την προστασία της περιοχής. Οι αποφάσεις που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία ανήκουν αποκλειστικά στη Δανία και τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τις σχετικές συνταγματικές ρυθμίσεις και συμφωνίες μεταξύ της Δανίας και της Γροιλανδίας», αναφέρει η ανακοίνωση.
Όπως μάλιστα υπενθυμίζει η ανακοίνωση, «το 1916 οι Ηνωμένες Πολιτείες —μέσω συμφωνίας με τη Δανία— δήλωσαν ότι η Δανία είχε πλήρη κυριαρχία επί της Γροιλανδίας». Οι ΗΠΑ με αυτή τη συμφωνία αναγνώρισαν ότι «ολόκληρη η Γροιλανδία αποτελούσε έδαφος της Δανίας».
Οι εξωτερικές προσπάθειες αλλαγής του status quo είναι απαράδεκτες, τονίζει η Διάσκεψη που καταδικάζει κατηγορηματικά τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, «οι οποίες συνιστούν κατάφωρη πρόκληση του διεθνούς δικαίου, των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ».
Τέτοιες δηλώσεις είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση στις σχέσεις μεταξύ δημοκρατικών εταίρων, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση και καταλήγει καλώντας «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καθορίσουν συγκεκριμένη και απτή υποστήριξη προς τη Γροιλανδία και τη Δανία, υπερασπιζόμενοι τις αρχές και το δίκαιο της ΕΕ, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΝΑΤΟ».
