Ο Μακρόν προειδοποιεί ότι η παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα οδηγήσει σε «πρωτοφανείς αλυσιδωτές συνέπειες»
Υπογράμμισε ότι η Γαλλία δεν υποτιμά τις δηλώσεις που αφορούν τη Γροιλανδία, τονίζοντας πως, αν θιγεί η κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής και συμμαχικής χώρας, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές
Σαφές μήνυμα για τις επιπτώσεις που θα είχε οποιαδήποτε παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο των επαναλαμβανόμενων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί απόκτησης της.
Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, την Τετάρτη (14/1), ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «παραβίαση της κυριαρχίας» και θα οδηγούσε σε «αλυσιδωτές συνέπειες», οι οποίες, όπως σημείωσε, θα ήταν πρωτοφανείς.
Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η Γαλλία δεν υποτιμά τις δηλώσεις που αφορούν τη Γροιλανδία, τονίζοντας πως, αν θιγεί η κυριαρχία μιας ευρωπαϊκής και συμμαχικής χώρας, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Παρίσι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα κινηθεί σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Δανία, υπερασπιζόμενο την εθνική της κυριαρχία.
