Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Τζον Φορτέ, συνεργάτης των Fugees και υποψήφιος για Grammy
Ο μουσικός και παραγωγός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη – Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τσίλμαρκ, Σιν Σλάβιν, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή «προφανής αιτία θανάτου». Η υπόθεση διερευνάται από το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας.
Ο Τζον Φορτέ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίλμαρκ, το απόγευμα της Δευτέρας.
GRAMMY-nominated recording artist and producer John Forté has suddenly passed away. He was 50 years old.— Complex Music (@ComplexMusic) January 13, 2026
Forté was best known for being a member of the Refugee Camp All-Stars, alongside his work with Lauryn Hill and The Fugees on their 1996 album ‘The Score.’
Forté passed in… pic.twitter.com/pvupe23cOs
Από παιδί-θαύμα στη διεθνή αναγνώρισηΓεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Τζον Φορτέ θεωρούνταν μουσικό παιδί-θαύμα. Έκανε το μεγάλο του άλμα στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν συνέβαλε καθοριστικά στο εμβληματικό άλμπουμ των Fugees, The Score, το οποίο απέσπασε Grammy.
Παράλληλα, συμμετείχε στο The Carnival του Wyclef Jean, που ήταν υποψήφιο για Grammy, εδραιώνοντας τη φήμη του ως πολυοργανίστα, ράπερ και παραγωγού.
Ο Φορτέ κυκλοφόρησε και προσωπικά άλμπουμ, όπως τα Poly Sci και I, John. Στη δισκογραφία του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Κάρλι Σάιμον, ενώ στενός φίλος του ήταν ο γιος της, Μπεν Τέιλορ.
Η σύλληψη, η καταδίκη και η αποφυλάκισηΤο 2000, ο Τζον Φορτέ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ και κατηγορήθηκε για κατοχή υγρής κοκαΐνης και διακίνηση ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 14 ετών, ωστόσο μετά από επτά χρόνια η ποινή του μετατράπηκε και αποφυλακίστηκε με απόφαση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους.
Υπέρ της αποφυλάκισής του είχαν ταχθεί δημόσια πολλές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και των τεχνών, ανάμεσά τους και η Κάρλι Σάιμον.
Ο Τζον Φορτέ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τη φωτογράφο Λάρα Φούλερ, καθώς και τα δύο τους παιδιά. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον μουσικό κόσμο, με πολλούς να μιλούν για έναν καλλιτέχνη με σπάνιο ταλέντο και πολυκύμαντη ζωή.
RIP John Forte.— Dana Scott (@iam_DanaScott) January 13, 2026
When Fugees’ monumental album The Score was released 30 years ago in June 1996, John’s home run walk-off verse and distinctive rasp on “Cowboys” — the album’s fourth single featuring Forte, The Outsidaz’ Rah Digga and Young Zee — made John a rising hip hop star. pic.twitter.com/LXs8j5Ae3N
rapper and producer John Forté, known as a member of Refugee Camp All-Stars and for his work on Fugees' The Score, has passed away at the age of 50. pic.twitter.com/MAeJpUipy8— DJ Short (@_DJShort) January 13, 2026
Another 🔥🔥🔥 verse from John Fortè https://t.co/AIXxky74bT— Stringer Bonez (@MtBonez) January 14, 2026
