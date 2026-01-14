Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Τζον Φορτέ, συνεργάτης των Fugees και υποψήφιος για Grammy
ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε Μουσικός Μασαχουσέτη ΗΠΑ

Ο μουσικός και παραγωγός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Μασαχουσέτη – Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την αστυνομία

Σε ηλικία 50 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζον Φορτέ, ο βραβευμένος και υποψήφιος για Grammy μουσικός που έγινε γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τους Fugees και το σχήμα Refugee Camp All-Stars. Ο Φορτέ βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι του στο Τσίλμαρκ της Μασαχουσέτης, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Τσίλμαρκ, Σιν Σλάβιν, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή «προφανής αιτία θανάτου». Η υπόθεση διερευνάται από το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας.

Ο Τζον Φορτέ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίλμαρκ, το απόγευμα της Δευτέρας.




Από παιδί-θαύμα στη διεθνή αναγνώριση

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Τζον Φορτέ θεωρούνταν μουσικό παιδί-θαύμα. Έκανε το μεγάλο του άλμα στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν συνέβαλε καθοριστικά στο εμβληματικό άλμπουμ των Fugees, The Score, το οποίο απέσπασε Grammy.

Παράλληλα, συμμετείχε στο The Carnival του Wyclef Jean, που ήταν υποψήφιο για Grammy, εδραιώνοντας τη φήμη του ως πολυοργανίστα, ράπερ και παραγωγού.

Ο Φορτέ κυκλοφόρησε και προσωπικά άλμπουμ, όπως τα Poly Sci και I, John. Στη δισκογραφία του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Κάρλι Σάιμον, ενώ στενός φίλος του ήταν ο γιος της, Μπεν Τέιλορ.

Κλείσιμο

Η σύλληψη, η καταδίκη και η αποφυλάκιση

Το 2000, ο Τζον Φορτέ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ και κατηγορήθηκε για κατοχή υγρής κοκαΐνης και διακίνηση ναρκωτικών. Καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 14 ετών, ωστόσο μετά από επτά χρόνια η ποινή του μετατράπηκε και αποφυλακίστηκε με απόφαση του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους.

Υπέρ της αποφυλάκισής του είχαν ταχθεί δημόσια πολλές προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και των τεχνών, ανάμεσά τους και η Κάρλι Σάιμον.

Ο Τζον Φορτέ αφήνει πίσω τη σύζυγό του, τη φωτογράφο Λάρα Φούλερ, καθώς και τα δύο τους παιδιά. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον μουσικό κόσμο, με πολλούς να μιλούν για έναν καλλιτέχνη με σπάνιο ταλέντο και πολυκύμαντη ζωή.




