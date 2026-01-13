Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Δεξαμενόπλοιο

Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024

Την περίοδο εκείνη το δεξαμενόπλοιο είχε διαφορετικό όνομα, Suez Rajan

Το Ιράν φαίνεται πως απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που είχε κατασχέσει το 2024
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι αρχές του Ιράν φαίνεται πως άφησαν ελεύθερο το St. Nikolas, ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο τύπου Suezmax, που είχαν κατασχέσει τον Ιανουάριο του 2024, ανέφερε χθες Δευτέρα η εξειδικευμένη υπηρεσία TankerTrackers μέσω X.

Η Τεχεράνη προχώρησε στην κατάσχεση του πλοίου, που μετέφερε αργό από το Ιράκ με προορισμό την Τουρκία, σε αντίποινα για την κατάσχεση από τις ΗΠΑ το 2023 του ιδίου πλοίου και του πετρελαίου που μετέφερε, μετέδιδαν ιρανικά ΜΜΕ την εποχή.



Η αμερικανική κατάσχεση του St. Nikolas εγγραφόταν στο πλαίσιο επιχείρησης επιβολής της εφαρμογής κυρώσεων των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία. Την περίοδο εκείνη το δεξαμενόπλοιο είχε διαφορετικό όνομα, Suez Rajan. Η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει πως η κίνηση της Ουάσιγκτον δεν θα έμενε «αναπάντητη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει αμέσως με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ενώ η διαχειρίστρια του δεξαμενόπλοιου δεν απάντησε αμέσως όταν έκανε προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης