Δολοφόνησαν εν ψυχρώ αυτονομιστή της Κορσικής και πρώην πρόεδρο της Αζαξιό στην κηδεία της μητέρας του
Πρόκειται για τον Αλέν Ορσονί που υπήρξε και επικεφαλής των αυτονομιστών για την ανεξαρτησία της Κορσικής, για μαφιόζικο χτύπημα κάνει λόγο η αστυνομία
Ο Κορσικανός πρώην αυτονομιστής ηγέτης Αλέν Ορσονί, που στη συνέχεια ασχολήθηκε με επιχειρήσεις και υπήρξε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αζαξιό στη Γαλλία, δολοφονήθηκε σήμερα στο χωριό Βέρο, κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα.
Ο εισαγγελέας του Αιάκειου Νικολά Σετ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και είπε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από το οργανωμένο έγκλημα.
Μια άλλη πηγή είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 71χρονος Ορσονί να δολοφονήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή, γύρω στις 16.30, τοπική ώρα.
Το 2008 ο Ορσονί έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας. Ο αδελφός του, ο Γκι, δολοφονήθηκε το 1983 και ο Ορσονί έδωσε το όνομά του στον γιο του, ο οποίος αναδείχθηκε σε σημαντική προσωπικότητα του κορσικανικού υποκόσμου.
Αφού σπούδασε στο Παρίσι, ο Αλέν Ορσονί ανέλαβε την ηγεσία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Κορσιδκής (FLNC) και κατόπιν ίδρυσε το Κίνημα Αυτοδιάθεσης (MPA), το οποίο οι αντίπαλοί του αργότερα αποκαλούσαν «Κίνημα Επιχειρήσεων».
Το 2012, μετά τη δολοφονία πολλών προσωπικοτήτων της πόλης, όπως του πρώην προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Αντουάν Σολακάρο και του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ζακ Νασέρ, ο Αλέν Ορσονί ισχυρίστηκε ότι υπήρχε μια «μιντιακή σκευωρία» σε βάρος του.
Alain Orsoni, ancien dirigeant nationaliste, a été abattu lors des obsèques de sa mère en Corse pic.twitter.com/93I1Ks49kj— Tom Becques (@TomBecques) January 12, 2026
CORSE : L’ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni, ex-président du club de football d’Ajaccio, vient d'être abattu aux obsèques de sa mère dans le village de Vero, touché par un seul tir, effectué par une arme longue, à distance. Le procureur de la République d'Ajaccio se rend sur… pic.twitter.com/SNFggl27Iu— Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 12, 2026
Έφυγε από την Κορσική το 1996Γνωστός για το πολιτικό αισθητήριό του και το ψυχρό αίμα του, ο Ορσονί έφυγε από το νησί το 1996, εν μέσω των συγκρούσεων των αντιπάλων εθνικιστικών κινημάτων της Κορσικής. Έζησε επί 13 χρόνια στη Φλόριντα, τη Νικαράγουα (όπου άνοιξε ένα καζίνο) και την Ισπανία. Αφού επέστρεψε στην Κορσική, η αστυνομία απέτρεψε ένα σχέδιο δολοφονίας του, το καλοκαίρι του 2008. Τότε διαδέχτηκε στην προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας Αζαξιό, τον θανόντα φίλο του, Μισέλ Μορέτι.
