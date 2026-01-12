Δολοφόνησαν εν ψυχρώ αυτονομιστή της Κορσικής και πρώην πρόεδρο της Αζαξιό στην κηδεία της μητέρας του

Πρόκειται για τον Αλέν Ορσονί που υπήρξε και επικεφαλής των αυτονομιστών για την ανεξαρτησία της Κορσικής, για μαφιόζικο χτύπημα κάνει λόγο η αστυνομία