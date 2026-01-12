Ιράν: Φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη διοργανώνει το καθεστώς

Οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν στις ταραχές - Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η κατάσταση στη χώρα είναι ελεγχόμενη

Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο καθεστώς και αποτίοντας φόρο τιμής σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων και της καταστολής που ακολούθησε, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.



Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμμετείχαν σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Πλατεία Επανάστασης, στο κέντρο της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν προσευχές για τα θύματα των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.







Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με τα ίδια τηλεοπτικά πλάνα, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο να αναδειχθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί αποκατάστασης της τάξης και στήριξης των δυνάμεων ασφαλείας.







Την ίδια στιγμή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Όπως αναφέρουν, αν και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες διαδηλωτές φέρονται να έχουν σκοτωθεί από πυρά κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής καταστολής.