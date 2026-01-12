Ιράν: Φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη διοργανώνει το καθεστώς
Ιράν: Φιλοκυβερνητικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη διοργανώνει το καθεστώς
Οι συγκεντρωμένοι πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν στις ταραχές - Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η κατάσταση στη χώρα είναι ελεγχόμενη
Χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, εκφράζοντας τη στήριξή τους στο καθεστώς και αποτίοντας φόρο τιμής σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων και της καταστολής που ακολούθησε, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμμετείχαν σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Πλατεία Επανάστασης, στο κέντρο της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν προσευχές για τα θύματα των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.
Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με τα ίδια τηλεοπτικά πλάνα, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο να αναδειχθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί αποκατάστασης της τάξης και στήριξης των δυνάμεων ασφαλείας.
Την ίδια στιγμή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Όπως αναφέρουν, αν και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες διαδηλωτές φέρονται να έχουν σκοτωθεί από πυρά κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής καταστολής.
Οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμμετείχαν σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση στην Πλατεία Επανάστασης, στο κέντρο της Τεχεράνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν προσευχές για τα θύματα των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.
Video of people marching in support of the Islamic Republic in the Iranian cities of Sanandaj, Kermanshah, and Shahrekord, which have witnessed the most violence by armed terrorists in the past few days.#Iran pic.twitter.com/g7yMcjnqy4— iribnews | خبرگزاری صدا و سیما (@iribnews_irib) January 12, 2026
Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με τα ίδια τηλεοπτικά πλάνα, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο να αναδειχθεί το κυβερνητικό αφήγημα περί αποκατάστασης της τάξης και στήριξης των δυνάμεων ασφαλείας.
Amid reports that Iran’s authorities are planning to carry out public executions of detained anti-regime protesters, they have staged an Islamic propaganda show on the streets of Tehran. pic.twitter.com/tgaWgZTbNA— Visegrád 24 (@visegrad24) January 12, 2026
Την ίδια στιγμή, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το εξωτερικό παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Όπως αναφέρουν, αν και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες διαδηλωτές φέρονται να έχουν σκοτωθεί από πυρά κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής καταστολής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα