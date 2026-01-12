Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για «ένδειξη αδυναμίας του καθεστώτος» μιλά ο Μερτς

«Η ΕΕ έχει ήδη εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και είμαι έτοιμη να προτείνω επιπλέον μέτρα» είπε η Κάλας - Η βία που ασκούν οι Ιρανοί κατά διαδηλωτών αποτελεί «ένδειξη αδυναμίας», είπε ο Γερμανός καγκελάριος, να επιστρέψει η ηρεμία ζητά η Κίνα