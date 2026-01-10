Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η Βόρεια Κορέα καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου της από νοτιοκορεατικό drone
Η Πιονγκγιάνγκ κάνει λόγο για κατασκοπευτική πτήση από την Ίντσον και κατηγορεί τη Σεούλ για κλιμάκωση της έντασης, παρά τις εξαγγελίες για διάλογο
Την κατάρριψη νοτιοκορεατικού drone που φέρεται να εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου κατήγγειλε η Βόρεια Κορέα, κάνοντας λόγο για σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και αποδίδοντας στη Νότια Κορέα ευθύνη για νέα κλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone απογειώθηκε από την πόλη Ίντσον και διένυσε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων εντός βορειοκορεατικού εναέριου χώρου, πριν καταρριφθεί από τις δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.
Καταγγελίες για κατασκοπείαΌπως μεταδίδει το KCNA, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης και είχε στόχο την καταγραφή «σημαντικών εγκαταστάσεων» στη Βόρεια Κορέα. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για εχθρική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ξεκάθαρη πράξη κατασκοπείας σε βάρος της χώρας.
«Ακόμη και μετά την αλλαγή καθεστώτος, η Νότια Κορέα εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», αναφέρει χαρακτηριστικά το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Σεούλ ως τον «κυριότερο εχθρό» της Βόρειας Κορέας.
Απόρριψη κάθε προσέγγισηςΗ Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει το τελευταίο διάστημα κάθε προσπάθεια επαναπροσέγγισης από τη Σεούλ, μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο νέος πρόεδρος είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα επιδιώξει την επανέναρξη διαλόγου με τη βορειοκορεατική ηγεσία, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη βελτίωση των διακορεατικών σχέσεων.
Ωστόσο, σύμφωνα με το KCNA, οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης», κατηγορώντας τη Σεούλ ότι υπονομεύει στην πράξη κάθε προοπτική διαλόγου.
Νέο επεισόδιο σε ένα εύθραυστο κλίμαΤο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επεισοδίων που διατηρούν το κλίμα έντασης στην κορεατική χερσόνησο, όπου οι σχέσεις Βόρειας και Νότιας Κορέας παραμένουν εύθραυστες, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για διάλογο. Μέχρι στιγμής, οι νοτιοκορεατικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ.
