«Βελτίωση συντονισμού» με τις ΗΠΑ, θέλει η πρόεδρος του Μεξικού μετά τις απειλές Τραμπ
«Βελτίωση συντονισμού» με τις ΗΠΑ, θέλει η πρόεδρος του Μεξικού μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε ότι θα πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις στο Μεξικό, δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Χθες, ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε να έρθει σε απευθείας επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών (των ΗΠΑ) και , αν είναι αναγκαίο, να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την ενίσχυση του συντονισμού» δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου.



Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό.

