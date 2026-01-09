Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
«Βελτίωση συντονισμού» με τις ΗΠΑ, θέλει η πρόεδρος του Μεξικού μετά τις απειλές Τραμπ
Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε ότι θα πραγματοποιήσει χερσαίες επιθέσεις στο Μεξικό, δήλωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση.
«Χθες, ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε να έρθει σε απευθείας επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών (των ΗΠΑ) και , αν είναι αναγκαίο, να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την ενίσχυση του συντονισμού» δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης πρωινής συνέντευξης Τύπου.
Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες σε συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι οι ΗΠΑ «θα αρχίσουν τώρα να πλήττουν το έδαφος», ισχυριζόμενος ότι τα καρτέλ ναρκωτικών κυβερνούν το Μεξικό.
Mexican President Sheinbaum:— Clash Report (@clashreport) January 9, 2026
We’re strengthening communication and coordination with the United States. That’s why I asked Secretary Juan Ramón de la Fuente to meet with the U.S. Secretary of State if needed.
We have a joint working group, and we’re sharing full… pic.twitter.com/KnikUPgMfh
🚨 Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy— Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026
