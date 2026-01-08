Συγκρούσεις διαδηλωτών - Αστυνομίας στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης από πράκτορα της ICE
Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα το πρωί στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτίριο για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο μιας γυναίκας χθες, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης.

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς.

Το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης.

