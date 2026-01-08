Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο για έγκριση από τον Τραμπ

Ο ίδιος τόνισε ότι το κύριο επίτευγμα της Ουκρανίας είναι η επιτυχής συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, καθώς μαζί συζητήθηκαν επίσης τα έγγραφα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του