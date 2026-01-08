Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο για έγκριση από τον Τραμπ
Ο ίδιος τόνισε ότι το κύριο επίτευγμα της Ουκρανίας είναι η επιτυχής συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, καθώς μαζί συζητήθηκαν επίσης τα έγγραφα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του τόνισε ότι το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας είναι «ουσιαστικά έτοιμο» προκειμένου να τεθεί προς έγκριση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το κύριο επίτευγμα της Ουκρανίας είναι η επιτυχής συνεργασία με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, καθώς μαζί συζητήθηκαν επίσης τα έγγραφα για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας. Στις συνομιλίες αντιμετωπίστηκαν επίσης τα σύνθετα ζητήματα σχετικά με το πλαίσιο για το τέλος του πολέμου, ενώ η ουκρανική πλευρά παρουσίασε τις πιθανές επιλογές για την οριστική ολοκλήρωση αυτού του εγγράφου.
Η Ουκρανία αναμένει απαντήσεις από την αμερικανική πλευρά, η οποία θα έρθει σε επαφή με τη Ρωσία, για να διαπιστωθεί εάν η Μόσχα είναι πραγματικά έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο.
Ο Ζελένσκι σημείωσε πως η ουκρανική πλευρά συνεχίζει να ενημερώνει τους εταίρους της για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η Μόσχα δε φαίνεται να αναθεωρεί τις προτεραιότητές της.
«Είναι αναγκαίο να αυξάνεται η πίεση στη Ρωσία με την ίδια ένταση που εργάζονται οι διαπραγματευτικές ομάδες μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητα των εγγυήσεων ασφαλείας που αναμένονται από τους εταίρους πρέπει να αποδειχθεί από την ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο.
Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για νέες επαφές με τους διεθνείς εταίρους της.
