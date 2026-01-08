Δριμεία επίθεση Στάινμαγερ στην πολιτική Τραμπ: Nα προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών

Ο πρόεδρος της Γερμανίαςκαταδικάζει με δριμύτητα την εξωτερική πολιτική που ασκεί οκαι καλεί την διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει η παγκόσμια τάξη να εκφυλιστεί σε «άντρο ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.Σε δηλώσεις ασυνήθιστης δριμύτητας, που φαίνεται να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στοκαι η σύλληψη τουο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από τηνκαι την ρωσική εισβολή στηνως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε οχθες το βράδυ κατά την διάρκεια συμποσίου.«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.«Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη», είπε.