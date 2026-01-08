Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Δριμεία επίθεση Στάινμαγερ στην πολιτική Τραμπ: Nα προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών
Δριμεία επίθεση Στάινμαγερ στην πολιτική Τραμπ: Nα προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών
Ο πρόεδρος της Γερμανίας στράφηκε κατά της εξωτερικής πολιτικής του Λευκού Οίκου και ζήτησε να αποφευχθεί μία νέα τάξη «όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν»
Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ καταδικάζει με δριμύτητα την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ και καλεί την διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει η παγκόσμια τάξη να εκφυλιστεί σε «άντρο ληστών», όπου οι αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν.
Σε δηλώσεις ασυνήθιστης δριμύτητας, που φαίνεται να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.
Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.
«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ χθες το βράδυ κατά την διάρκεια συμποσίου.
«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.
«Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη», είπε.
Σε δηλώσεις ασυνήθιστης δριμύτητας, που φαίνεται να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.
Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.
«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ χθες το βράδυ κατά την διάρκεια συμποσίου.
«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.
«Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα