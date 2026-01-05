Βίντεο από το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Ελσίνκι - Ταλίν
ΚΟΣΜΟΣ
Φινλανδία Πλοίο Υποθαλάσσιο καλώδιο Δολιοφθορά

Βίντεο από το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Ελσίνκι - Ταλίν

Στις εικόνες φαίνεται ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το πλοίο και ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σκοινί

Βίντεο από το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Ελσίνκι - Ταλίν
125 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο με την ονομασία Fitburg, το οποίο φαίνεται να εμπλέκεται σε δολιοφθορά υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας.

Στις εικόνες φαίνεται ένα ελικόπτερο να πλησιάζει το πλοίο και ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν στο κατάστρωμα με σκοινί.

Το πλοίο, κατευθυνόταν από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης προς το Ισραήλ τη στιγμή του περιστατικού, σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, η οποία ενημέρωσε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι.

Δείτε το βίντεο:


«Αυτή τη στιγμή διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.

Το περιστατικό εντάσσεται, όπως εκτιμούν αξιωματούχοι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για την ενίσχυση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορία την οποία η Μόσχα απορρίπτει. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ είχε τονίσει ότι η Συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει σε τέτοιου είδους απειλές για την προστασία του εδάφους της. Οι λεγόμενες υβριδικές απειλές περιλαμβάνουν τόσο στρατιωτικά όσο και μη στρατιωτικά μέσα, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών και τη χρήση drones ή άτυπων ένοπλων ομάδων.

Ρεσάλτο των φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο...
125 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης