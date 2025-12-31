Βαλτική: Από τη Ρωσία είχε ξεκινήσει το πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Φινλανδία - Εσθονία

Το φορτηγό πλοίο Fitburg με 14 μέλη πλήρωμα (ανάμεσά τους και Ρώσοι) είχε ξεκινήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Ισραήλ - Έσερνε την άγκυρά του στον βυθό του φινλανδικού κόλπου - Δεδομένη η ζημιά σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει Ελσίνκι και Ταλίν, αναφορές και για φθορά σε δεύτερο καλώδιο