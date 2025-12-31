Βαλτική: Από τη Ρωσία είχε ξεκινήσει το πλοίο που δεσμεύτηκε για τη δολιοφθορά σε καλώδιο που συνδέει Φινλανδία - Εσθονία
Το φορτηγό πλοίο Fitburg με 14 μέλη πλήρωμα (ανάμεσά τους και Ρώσοι) είχε ξεκινήσει από την Αγία Πετρούπολη με προορισμό το Ισραήλ - Έσερνε την άγκυρά του στον βυθό του φινλανδικού κόλπου - Δεδομένη η ζημιά σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει Ελσίνκι και Ταλίν, αναφορές και για φθορά σε δεύτερο καλώδιο
Οι φινλανδικές αρχές προχώρησαν την Τετάρτη στην κατάσχεση φορτηγού πλοίου που είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία, με την υποψία ότι εμπλέκεται σε δολιοφθορά υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας. Πρόκειται για περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλα παρόμοια περιστατικά, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Το πλοίο, με την ονομασία Fitburg, κατευθυνόταν από το ρωσικό λιμάνι της Αγία Πετρούπολη προς το Ισραήλ τη στιγμή του περιστατικού, σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, η οποία ενημέρωσε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι.
«Αυτή τη στιγμή διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και βαριάς δολιοφθοράς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.
Το περιστατικό εντάσσεται, όπως εκτιμούν αξιωματούχοι, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για την ενίσχυση υβριδικών απειλών από τη Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγορία την οποία η Μόσχα απορρίπτει. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ είχε τονίσει ότι η Συμμαχία πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει σε τέτοιου είδους απειλές για την προστασία του εδάφους της. Οι λεγόμενες υβριδικές απειλές περιλαμβάνουν τόσο στρατιωτικά όσο και μη στρατιωτικά μέσα, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών και τη χρήση drones ή άτυπων ένοπλων ομάδων.
Υψηλός συναγερμός στη Βαλτική
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα 14 μέλη του πληρώματος του Fitburg προέρχονται από τη Ρωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν και τέθηκαν όλα υπό κράτηση από τη φινλανδική αστυνομία. Το πλοίο έπλεε υπό τη σημαία του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών. Τα διαθέσιμα δεδομένα αναφέρουν ως ιδιοκτήτρια εταιρεία τη Fitburg Shipping Company Ltd και ως διαχειρίστρια την Albros Shipping and Trading Ltd, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επικοινωνία των διεθνών πρακτορείων με τις εταιρείες αυτές.
Οκτώ κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα, η οποία συνορεύει επίσης με τη Ρωσία. Από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, η περιοχή βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού, μετά από σειρά διακοπών σε καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και αγωγούς φυσικού αερίου που διέρχονται από τον σχετικά ρηχό θαλάσσιο πυθμένα. Το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία του στη Βαλτική με φρεγάτες, αεροσκάφη και ναυτικά drones. «Παραμένουμε σε συνεχή επικοινωνία με τις φινλανδικές αρχές μέσω ανταλλαγής πληροφοριών από το Κέντρο Ναυτιλίας του ΝΑΤΟ στη Ναυτική Διοίκηση της Συμμαχίας στο Νόρθγουντ», δήλωσε αξιωματούχος της Συμμαχίας.
Η φινλανδική αστυνομία και η Ακτοφυλακή ανέφεραν ότι το Fitburg έσερνε την άγκυρά του στον βυθό και, κατόπιν οδηγιών, κατευθύνθηκε σε φινλανδικά χωρικά ύδατα. Το καλώδιο που υπέστη ζημιά ανήκει στον φινλανδικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο Elisa.
Ζημιά και σε δεύτερο καλώδιο
Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι και δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη χώρα με τη Φινλανδία παρουσίασε βλάβη την ίδια ημέρα. Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το καλώδιο, που ανήκει στη σουηδική εταιρεία Arelion, διέρχεται παράλληλα με εκείνο της Elisa, ωστόσο εκπρόσωπος της Arelion επιβεβαίωσε ότι υπήρξε διακοπή.
«Ανησυχώ για τις αναφορές σχετικά με τη ζημιά… Ελπίζω να μην πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια, αλλά η έρευνα θα το ξεκαθαρίσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Κάρις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά το περιστατικό, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν.
Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2024 η Φινλανδία είχε προχωρήσει σε έλεγχο ρωσικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου, του Eagle S, το οποίο, σύμφωνα με τις έρευνες, είχε προκαλέσει ζημιές σε καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας και σε αρκετές τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις στη Βαλτική Θάλασσα, επίσης σύροντας την άγκυρά του.
Finland seizes vessel suspected of damaging underwater cable— MarineTraffic (@MarineTraffic) December 31, 2025
Finnish authorities have seized the cargo vessel Fitburg off the coast of Porkkala in connection with damage to an undersea data cable between Helsinki and Tallinn. The vessel departed Saint Petersburg on December 30… pic.twitter.com/ihtJpkZVlW
