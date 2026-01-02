Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ενενήντα έξι άνθρωποι διασώθηκαν και τους προσφέρονται ιατρικές φροντίδες. Έξι από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση