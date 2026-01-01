Η κόντρα με τους γιατρούς, η «αγάπη» για την ασπιρίνη και τα McDonald's: Ο Τραμπ μίλησε για τις συνήθειές στη Wall Street Journal

Με τη διατροφή που ακολουθεί να μην είναι η ενδεδειγμένη και το γκολφ να αποτελεί τη μοναδική άσκηση που προτιμά, ο Τραμπ αποδίδει την ενέργειά του στα καλά του γονίδια - Τι λέει για τις λίγες ώρες που κοιμάται, το μακιγιάζ που χρησιμοποιεί και τον θόρυβο που σηκώθηκε για την υγεία του