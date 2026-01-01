Συρία: Για οργανωμένο σχέδιο του ISIS να χτυπήσει σε εκκλησίες την παραμονή Πρωτοχρονιάς, έκανε λόγο η Δαμασκός

Μέλος τουήταν, σύμφωνα με τις συριακές αρχές, ο βομβιστής αυτοκτονίας που σκότωσε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας στο Χαλέπι το βράδυ της παραμονής της, στο πλαίσιο σχεδίων για επιθέσεις σε εκκλησίες και σημεία συγκέντρωσης πολιτών.Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών τηςανέφερε ότι διέθετε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισλαμικό Κράτος σχεδίαζε «επιχειρήσεις αυτοκτονίας και επιθέσεις με στόχο τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε αρκετές επαρχίες, και ιδιαίτερα στην πόλη του Χαλεπίου, με επιθέσεις σε εκκλησίες και χώρους συγκέντρωσης αμάχων». Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν, όπως σημειώνεται, στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικίαστο, όταν αστυνομικός «υποψιάστηκε ένα άτομο, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι συνδεόταν με το Ισλαμικό Κράτος», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο ύποπτος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθως ο δράστης πυροδότησε εκρηκτικά που έφερε επάνω του, τραυματίζοντας δύο ακόμη αστυνομικούς, την ώρα που επιχειρούσαν να τον συλλάβουν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.Οι συριακές αρχές επισημαίνουν ότι το τελευταίο διάστημα το Ισλαμικό Κράτος έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Δαμασκού. Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί και για επίθεση τον προηγούμενο μήνα στην Παλμύρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί.Όπως τονίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών, οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπούν νέες επιθέσεις και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών σε εορταστικές εκδηλώσεις και χώρους μαζικής συνάθροισης.