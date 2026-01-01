Ρωσία: Ανακτήσαμε το αρχείο πτήσης ουκρανικού drone που κατευθυνόταν στο σπίτι του Πούτιν, λέει η Μόσχα

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας επιχειρούν να απαντήσουν σε όσα διέρρευσαν νωρίτερα από τη CIA - «Tελικός στόχος της επίθεσης των ουκρανικών drones ήταν μια από τις εγκαταστάσεις της προεδρικής κατοικίας στο Νοβγκορόντ», λέει η σχετική ενημέρωση