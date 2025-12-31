Νέα εμπόδια για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων Επσταϊν: Θα χρειαστούν 400 δικηγόροι για την εξέταση 5,2 εκατ. σελίδων

Η νέα εξέταση των αρχείων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 23 Ιανουαρίου - Oι δικηγόροι που βοηθούν θα πρέπει να αφιερώνουν τρεις έως πέντε ώρες την ημέρα για να εξετάζουν περίπου 1.000 έγγραφα