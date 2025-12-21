Φάκελος Έπσταϊν: Οι φωτογραφίες που δείχνουν πώς ο Άντριου «άνοιξε την πόρτα» της βρετανικής ελίτ στον παιδόφιλο χρηματιστή
Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα δείχνουν πως ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε κύκλους της υψηλής κοινωνίας, μέσω της γνωριμίας τους με τον πρώην πρίγκιπα
Φωτογραφίες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του Γκισλέιν Μάξγουελ, οι οποίες δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ παρείχε πρόσβαση στο διεστραμμένο δίδυμο στους κύκλους της βρετανικής υψηλής κοινωνίας.
Στις εικόνες, ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εμφανίζονται να συμμετέχουν σε κυνήγι μαζί με τον τότε πρίγκιπα στο Μπαλμόραλ, αλλά και να βρίσκονται δίπλα του στο βασιλικό θεωρείο στο Άσκοτ. Σε ξεχωριστή φωτογραφία, η Μάξγουελ απεικονίζεται έξω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου βρίσκεται το πρωθυπουργικό γραφείο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί εικόνα στην οποία ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ εμφανίζεται ξαπλωμένος στα πόδια πέντε ατόμων, τα πρόσωπα των οποίων έχουν καλυφθεί, με το κεφάλι του κοντά στην αγκαλιά μιας γυναίκας, ενώ η Μάξγουελ φαίνεται να τον κοιτά και να χαμογελά.
Το Sky News μετέδωσε το Σάββατο ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στο Σάντριγχαμ, την ιδιωτική κατοικία της εκλιπούσης Ελισάβετ Β στο Νόρφολκ, όπου ο νυν Βασιλιάς Κάρολος Γ' και μέλη της βασιλικής οικογένειας περνούν παραδοσιακά τα Χριστούγεννα. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι διασταύρωσε το υλικό με άλλες φωτογραφίες που είχαν ληφθεί στο ίδιο σημείο.
Σε μια αλλη φωτογραφία, η οποία εκτιμάται ότι τραβήχτηκε το 2002, η Μάξγουελ εμφανίζεται να ποζάρει στις «Αίθουσες πολέμου» του Γουίνστον Τσώρτσιλ, τον υπόγειο χώρο όπου συνεδρίαζε το βρετανικό υπουργικό συμβούλιο κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με παρέα που περιλάμβανε τον πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι.
Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος της τελευταίας, πολυαναμενόμενης «παρτίδας» εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν και δημοσιεύτηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Νόμος που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σύνολο των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή ως τις 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς.
Η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πολλές επικρίσεις τα τελευταία 24ωρα για «έλλειψη διαφάνειας», καθώς μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ορισμένα αποσπάσματα έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση, γεννώντας περαιτέρω ερωτήματα.
Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις οποίες περιλαμβάνονται και φωτογραφίες της πρώην συζύγου του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, Σάρα Φέργκιουσον, δείχνουν, σύμφωνα με τον Guardian, τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος άνοιξε την πόρτα της βρετανικής ελίτ στον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ.
Αν και πολλές από τις φωτογραφίες δεν φέρουν ημερομηνία, πιστεύεται ότι χρηματιστής και η στενή του συνεργάτιδα είχαν προσκληθεί από τον Άντριου στην εκδήλωση Ladies’ Day των Βασιλικών Ιπποδρομιών του Άσκοτ στις 22 Ιουνίου 2000. Παρότι στο συγκεκριμένο event είχαν παρευρεθεί και η βασίλισσα Ελισάβετ και η βασιλομήτωρ, ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταιν και η Μάξγουελ ήταν «προσωπικοί του καλεσμένοι».
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ενώ ανέμενε να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Είχε προηγουμένως δηλώσει ένοχος, το 2008, για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών.
Η σχέση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ με τον Έπσταϊν οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του από τη δημόσια βασιλική ζωή. Το 2019 παραιτήθηκε από τα επίσημα καθήκοντά του, μετά από μια ιδιαίτερα αρνητική συνέντευξη στο Newsnight, κατά την οποία δήλωσε ότι δεν μετάνιωνε για τη σχέση του με τον χρηματιστή, παρά τη γνωστή εγκληματική του δράση.
Τρία χρόνια αργότερα, κατέβαλε αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων στη Βιρτζίνια Τζιουφρε, η οποία υποστήριξε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο, όταν ως έφηβη είχε πέσει θύμα εμπορίας από τον Έπσταϊν. Ο Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, παρότι ισχυριζόταν ότι δεν την είχε συναντήσει ποτέ.
Η δημοσίευση, μετά θάνατον, των απομνημονευμάτων της Τζιουφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, καθώς και η δημοσιοποίηση εγγράφων για την περιουσία του Έπσταϊν από την αμερικανική κυβέρνηση, επανέφεραν στο προσκήνιο τη σχέση του πρώην πρίγκιπα με τον χρηματιστή. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο αδελφός του, ο βασιλιάς, του αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους.
Με πληροφορίες από Guardian
