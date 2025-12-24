Εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατ. νέα έγγραφα που πιθανόν σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν

Οι αμερικανικές Αρχές έχουν ανακαλύψειπου ενδέχεται να σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, επιβεβαίωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ,Ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και το FBI ενημέρωσαν το υπουργείο για την ανακάλυψη και παρέδωσαν τα έγγραφα στους δικηγόρους για εξέταση.Σε ανάρτησή του το υπουργείο αναφέρει ότι «έχουμε δικηγόρους που εργάζονται όλο το 24ωρο για να εξετάσουν και να κάνουν. Θα δημοσιεύσουμε τα έγγραφα το συντομότερο δυνατό».Λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού, η διαδικασία ενδέχεταιΑπό την περασμένη Παρασκευή έχουν δοθεί στη δημοσιότητα χιλιάδες σελίδες εγγράφων, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί πληροφορίες που αφορούν θύματα του Έπσταϊν.Η δημοσιοποίηση (με προστασία ευαίσθητων πληροφοριών) γίνεται έπειτα από νόμο που πέρασε από το Κογκρέσο με σπάνια ομοψυχία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Τον νόμο υπέγραψε και ο πρόεδρος Τραμπ, αντιστρέφοντας την αρχικά αρνητική στάση του.Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο όγκος των εγγράφων από τη νέα ανακάλυψη είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερος.