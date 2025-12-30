Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη: Αλλάξτε πορεία για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση

Κλείσιμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑκαι οι στενοί του συνεργάτες ζήτησαν από τον πρωθυπουργό του Ισραήλνα αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και μια πρόσθετη πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών, που επικαλείται τοΗ παρέμβαση αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί δραματικά, την ώρα που πολλές δυτικές κυβερνήσεις καταγγέλλουν ανοιχτά τις ισραηλινές πολιτικές. Πρόκειται για την πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία τουπου ο ίδιος και η ομάδα του παρεμβαίνουν εκτενώς στο ζήτημα της πολιτικής στη Δυτική Όχθη σε απευθείας συζήτηση με τονΣύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι μια βίαιη κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη θα υπονόμευε τις προσπάθειες εφαρμογής της συμφωνίας για τη Γάζα και θα περιέπλεκε την επέκταση τωνπριν από τη λήξη της θητείας Τραμπ.Τα τελευταία τρία χρόνια, η κυβέρνησηέχει προωθήσει πολιτικές που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποδυνάμωσαν την Παλαιστινιακή Αρχή, περιόρισαν δραστικά τη χρηματοδότησή της, επέκτειναν σημαντικά τους εποικισμούς, νομιμοποίησαν φυλάκια, εκτόπισαν βίαια παλαιστινιακές κοινότητες και προχώρησαν σε βήματα που παραπέμπουν σε de facto προσάρτηση. Στη συνάντηση, ο Τραμπ και οι συνεργάτες του εξέφρασαν ανησυχία και κάλεσαν τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικές ενέργειες και να «ρίξει τους τόνους».Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέπτυξε επίσης τις ανησυχίες του για τοκαι τη, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, ιδίως σε ό,τι αφορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Οκατέστησε σαφές δημοσίως ότι νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά τουπαραμένουν στο τραπέζι.Παρά τις διαφωνίες με την ομάδα Τραμπ για την εφαρμογή της συμφωνίας στη Γάζα, οφέρεται να συμφώνησε να κινηθεί προς τη δεύτερη φάση της. Παράλληλα, αποδέχθηκε το αίτημα του Αμερικανού προέδρου να επανεκκινήσει συνομιλίες με τη Συρία με στόχο μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας.Σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε: «Είχαμε μια συζήτηση, μεγάλη συζήτηση, για πολλή ώρα για τη Δυτική Όχθη. Δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100%, αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη».Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζήτημα τέθηκε τόσο στην πρωινή προπαρασκευαστική συνάντηση τουμε τον υπουργό Εξωτερικών, τονκαι τον, όσο και στη μεταγενέστερη συνάντηση με τον ίδιο τον Τραμπ. Οι Αμερικανοί έθεσαν ζητήματα βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων αμάχων, οικονομικής αστάθειας της Παλαιστινιακής Αρχής και επέκτασης των ισραηλινών οικισμών, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή πορείας είναι κρίσιμη για την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με την Ευρώπη και, δυνητικά, για τη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.Όπως ανέφερε πηγή με γνώση των συζητήσεων, ο«μίλησε πολύ έντονα κατά της βίας των εποίκων και είπε ότι θα λάβει περισσότερα μέτρα». Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις ιδιωτικές συνομιλίες.