Επεκτείνεται και το 2026 η στρατιωτική βοήθεια της Ιταλίας στην Ουκρανία

Η Ιταλία προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το προσεχές έτος, με διάταγμα που υπέγραψε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με το οποίο εγκρίνεται η αποστολή όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο.Η Ρώμη θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόφαση για την συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας το 2026 που είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις αρχές Δεκεμβρίου, είχε αναβληθεί μετά τις ενστάσεις ενός από τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού.Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα της Λέγκας, του οποίου ηγείται ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι, ζήτησε να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μη στρατιωτική βοήθεια και να επισημαίνεται ότι οι αποστολές όπλων υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες.Η κυβέρνηση συνασπισμού των τριών κομμάτων συμφώνησε σε μικρές λεκτικές αλλαγές χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά το κείμενο του διατάγματος, το οποίο παρέχει και το δικαίωμα της παράτασης της διαμονής για ορισμένους Ουκρανούς στην Ιταλία.Υπενθυμίζεται ότι ο Σαλβίνι έχει γίνει ιδιαίτερα επικριτικός όσον αφορά στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τον Νοέμβριο είχε πει ότι η αποστολή όπλων δεν θα επιλύσει την σύγκρουση.