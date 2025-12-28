Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα, δείτε βίντεο
Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα, δείτε βίντεο

Εκατοντάδες περιστατικά, αλλά κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, αναφέρουν οι Αρχές - Παραμένουν σε συναγερμό οι Αρχές

Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα, δείτε βίντεο
Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ισπανίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.





Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά -κανένα σοβαρό- στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», έγραψε στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ισπανία, η διαχείριση των καταστροφών -ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με το κλίμα- εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών Αρχών.
