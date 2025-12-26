Δύο Γάλλοι μέλη του πληρώματος, μεταξύ των νεκρών από τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα
ΚΟΣΜΟΣ
Άγκυρα Συντριβή αεροπλάνου Νεκροί Γάλλοι

Δύο Γάλλοι μέλη του πληρώματος, μεταξύ των νεκρών από τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα

Στη Γαλλία, το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BEA) «συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγει η Τουρκία» για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο Γάλλοι μέλη του πληρώματος, μεταξύ των νεκρών από τη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα
Δύο Γάλλοι ήταν μεταξύ των μελών του πληρώματος στο αεροσκάφος που συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης κοντά στην Άγκυρα, ανακοίνωσε απόψε μια γαλλική διπλωματική πηγή.

«Δύο πολίτες μας, μέλη του πληρώματος, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα της 23ης Δεκεμβρίου στην Τουρκία» είπε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει τα στοιχεία των θυμάτων.

«Το υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, μέσω της πρεσβείας μας στην Τουρκία και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων είναι σε επαφή με τις οικογένειες και τις βοηθά στη διαδικασία» πρόσθεσε.

Εκτός από τον Λίβυο αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, στο Falcon 50 που συνετρίβη περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή του επέβαιναν τέσσερις σύμβουλοί του και τρία μέλη πληρώματος. Το «μαύρο κουτί» βρέθηκε και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου είπε ότι θα αναλυθεί «σε ουδέτερη χώρα», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Στη Γαλλία, το Γραφείο Ερευνών και Αναλύσεων για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (BEA) «συμμετέχει στην έρευνα που διεξάγει η Τουρκία», όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ. Τρεις ερευνητές του θα πάνε στην Τουρκία, συνοδευόμενοι από τεχνικούς συμβούλους, όπως συνηθίζεται στην περίπτωση δυστυχήματος στο εξωτερικό όπου εμπλέκεται αεροσκάφος γαλλικής κατασκευής ή σχεδιασμού.
