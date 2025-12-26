H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι «τορπιλίζει» τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Το νέο κείμενο που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα το Κίεβο είναι «ριζικά διαφορετικό» από εκείνο που διαπραγματεύτηκε η Μόσχα με τους Αμερικανούς, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών