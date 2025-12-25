Τραγικό τέλος για 2χρονο κορίτσι στη Βραζιλία: Έπεσε σε ποτάμι και της επιτέθηκαν πιράνχας
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η  άτυχη Κλάρα έπεσε στο ποτάμι από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή όπου ζούσε με την οικογένειά της

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κορίτσι μόλις 2 ετών στη Βραζιλία όταν έπεσε σε ποτάμι και το κατασπάραξαν πιράνχας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η μικρή Κλάρα Βιτόρια έκανε βόλτα έξω από το σπίτι της που βρισκόταν δίπλα στο ποτάμι αλλά χωρίς φράχτη όταν συνέβη η τραγωδία στην πόλη Κοάρι, στην πολιτεία Αμαζόνας της Βραζιλίας, τη Δευτέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κλάρα έπεσε στο ποτάμι από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή όπου ζούσε με την οικογένειά της.

H μικρή Κλάρα Βιτόρια έπεσε στο νερό ενώ έκανε βόλτα έξω από το σπίτι της που βρισκόταν δίπλα στο ποτάμι


Όταν οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι είχε εξαφανιστεί, μπήκαν στο ποτάμι και μετά από πέντε λεπτά βρήκαν το μικρό κορίτσι χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail τα περισσότερα τραύματα από την επίθεση των πιράνχας στην Κλάρα ήταν στο λαιμό

Η σορός του μικρού κοριτσιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο ενώ διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.
