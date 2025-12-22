Φρίκη στη Βρετανία με «υπόθεση Πελικό»: 49χρονος νάρκωνε και βίαζε με άλλους πέντε άνδρες τη σύζυγό του επί 13 χρόνια
Φρίκη στη Βρετανία με «υπόθεση Πελικό»: 49χρονος νάρκωνε και βίαζε με άλλους πέντε άνδρες τη σύζυγό του επί 13 χρόνια

Συνολικά, οι έξι άνδρες βαρύνονται με περισσότερες από 60 κατηγορίες για τους βιασμούς

Φρίκη στη Βρετανία με «υπόθεση Πελικό»: 49χρονος νάρκωνε και βίαζε με άλλους πέντε άνδρες τη σύζυγό του επί 13 χρόνια
Ένας 49χρονος Βρετανός κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την πρώην, πλέον, σύζυγό του, μαζί με άλλους πέντε άνδρες, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Συνολικά, οι έξι άνδρες βαρύνονται με περισσότερες από 60 κατηγορίες για τους βιασμούς που διέπρατταν επί 13 χρόνια.

Παραιτήθηκε του δικαιώματος στην ανωνυμία

Το θύμα, η Τζοάν Γιανγκ, 48 ετών, παραιτήθηκε του δικαιώματός της να παραμείνει ανώνυμη, σύμφωνα με την αστυνομία του Γουίλτσιρ.

Ο πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Φέρεται ότι «της χορηγούσε μια ουσία με σκοπό να την ζαλίσει ή να την καθυποτάξει, ώστε να έχει σεξουαλική επαφή» μαζί της. Του ασκήθηκε δίωξη για 56 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων και πολλών βιασμών, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων φωτογραφιών παιδιών και άλλου, ακραίου υλικού.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν από το 2010 μέχρι το 2023.

Άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Ο Φίλιπ Γιανγκ πρόκειται να προσαχθεί αύριο σε δικαστήριο του Σουίντον, στα δυτικά του Λονδίνου. Συγκατηγορούμενοί του είναι πέντε άνδρες ηλικίας 31-61 ετών που φέρονται ότι βίασαν την Τζοάν Γιανγκ: Πρόκειται για τους Νόρμαν Μακσόνι, Ντιν Χάμιλτον, Κόνερ Σάντερσον Ντόιλ, Ρίτσαρντ Γουίλκινς και Μοχάμεντ Χασάν. Τουλάχιστον οι τρεις από αυτούς ζούσαν στο Σουίντον, όπως και το ζεύγος Γιανγκ. Όλοι τους έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Η έρευνα που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων ήταν «περίπλοκη», υπογράμμισε ο Τζεφ Σμιθ, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Γουίλτσιρ.

Η Τζοάν Γιανγκ αποφάσισε να αποκηρύξει το δικαίωμά της στην ανωνυμία «έπειτα από πολλές συνομιλίες με τους ερευνητές και τις υπηρεσίες υποστήριξης» που βρέθηκαν στο πλευρό της από την αρχή της έρευνας.

Νέα υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως την νάρκωνε.

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης.

Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».
