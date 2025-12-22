Συρία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Κούρδοι Χαλέπι

Συρία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι

Αιματηρές συγκρούσεις είχαν σημειωθεί και στις αρχές Οκτωβρίου στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές κήρυξαν κατάπαυση του πυρός

Συρία: Δύο νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ Κούρδων και κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο Χαλέπι μεταξύ των Κούρδων και των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το ποια ξεκίνησε πρώτη τις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Sana, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν από κουρδικά πυρά. «Δύο πολίτες σκοτώθηκαν από βλήματα όλμων και ρουκέτες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, ο συνασπισμός στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι της Συρίας) που έπεσαν σε πολλές συνοικίες του Χαλεπιού», μετέδωσε το πρακτορείο.

Το υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι SDF επιτέθηκαν σε κυβερνητικές δυνάμεις στα σημεία ελέγχου των συνοικιών Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφία, που ελέγχονται από τοπικές κουρδικές μονάδες. Από την πλευρά τους, οι SDF επιρρίπτουν την ευθύνη σε «φράξιες προσκείμενες στην κυβέρνηση». Ανέφεραν ότι δύο μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας και πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν και ότι η επίθεση «με όλμους και βαρύ οπλισμό», συνεχίζεται.

Αιματηρές συγκρούσεις είχαν σημειωθεί και στις αρχές Οκτωβρίου στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές κήρυξαν κατάπαυση του πυρός. Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, το Χαλέπι πέρασε στον έλεγχο της νέας κυβέρνησης του Άχμαντ αλ Σάρα, πρώην τζιχαντιστή ηγέτη και νυν προσωρινού προέδρου της χώρας. Όμως οι συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασραφία παρέμειναν υπό τον έλεγχο των Κούρδων, παρά τη συμφωνία για την αποχώρησή τους.

Οι SDF είναι το ένοπλο τμήμα της κουρδικής κυβέρνησης που ελέγχει ζώνες στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία. Τον Μάρτιο κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δαμασκό για την ενσωμάτωσή τους στους πολιτικούς και στρατιωτικούς θεσμούς, όμως οι διαπραγματεύσεις για το πώς θα γίνει αυτό καθυστερούν.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης