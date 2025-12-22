Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τουρίστρια γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, η στιγμή που την «κατάπιε» κύμα στην Αίγυπτο, δείτε βίντεο
Η γυναίκα από την Κίνα βρισκόταν στην Μάρσα Ματρούχ και πόζαρε στη γωνία ενός βράχου όταν παρασύρθηκε από το κύμα
Μια τουρίστρια γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, αφού χτυπήθηκε από ένα κύμα πάνω σε βράχους, ενώ πόζαρε για φωτογραφία σε ένα επικίνδυνο παραθαλάσσιο μέρος της Αιγύπτου.
Η γυναίκα από την Κίνα βρισκόταν στην Μάρσα Ματρούχ και πόζαρε στη γωνία ενός βράχου φορώντας ένα πορτοκαλί φόρεμα ενώ ένα μεγάλο κύμα την παρασύρει και την σέρνει στους βράχους προς την ανοιχτή θάλασσα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η τουρίστρια περιέγραψε την εμπειρία της ως «τρομακτική» ενώ είχε πολλά γδαρσίματα. Είπε ότι ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και δήλωσε πως θα είναι πιο προσεκτική στο μέλλον.
Η γραφική περιοχή Matrouh Eye είναι ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο σημείο με θέα στην Μάρσα Ματρούχ, στην ακτή της Μεσογείου της Αιγύπτου, γνωστή για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς και τα κύματα, που προσελκύουν τουρίστες που θέλουν να φωτογραφηθούν.
