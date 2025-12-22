Ρώσος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με ψαλίδι γιατί πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας στο Ντουμπάι

Η δολοφονία έγινε σε πεντάστερο ξενοδοχείο, με τον φερόμενο ως δράστη να συλλαμβάνεται λίγο πριν καταταγεί στον ρωσικό στρατό





Σύμφωνα με τη







⚠️ WARNING: This post contains descriptions of stalking and a frenzied physical assault



Albert Morgan, 41, has been arrested in St. Petersburg on suspicion of murder following the brutal death of his 25-year-old ex-wife, a flight attendant found in a luxury Dubai hotel.… pic.twitter.com/OBA78bhoxk — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 22, 2025





Έμενε στο ίδιο δωμάτιο με εκείνη Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Μόργκαν έκλεισε δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την άτυχη γυναίκα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο δωμάτιό της, ενώ σκοπός του φέρεται να ήταν να την καλύψει με πράσινη μπογιά και να της κόψει τα μαλλιά με ψαλίδι.



Σύμφωνα με πληροφορίες όταν τον είδε μπροστά της η αεροσυνοδός, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο Μόργκαν να της επιτεθεί με το ψαλίδι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.



Κλείσιμο



Όσο ήταν παντρεμένοι, το ζευγάρι ζούσε για δύο χρόνια στην Αγία Πετρούπολη.



Αφού χώρισαν, ο Μόργκαν φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά της μηνύματα, ενώ από τη ζήλια του έφτασε στο σημείο να κάνει την πτήση των 2.700 μιλίων για να τη συναντήσει.



Μάλιστα, φέρεται να ταξίδεψε στο Ντουμπάι με έναν συνεργό του, έναν δικαστικό επιμελητή από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος ακολούθησε το θύμα από το λόμπι για να μάθει τον αριθμό του δωματίου στο οποίο διέμενε.



Μια 25χρονη αεροσυνοδός βρέθηκε νεκρή σε ένα δωμάτιο πεντάστερου ξενοδοχείου στο Ντουμπάι , αφού μαχαιρώθηκε τουλάχιστον 15 φορές με ψαλίδι , με τον πρώην σύζυγό της να συλλαμβάνεται ως ύποπτος.Σύμφωνα με τη Daily Mail , πρόκειται για έναν δικηγόρο, που ονομάζεται Άλμπερτ Μόργκαν, 41 ετών, από τη Ρωσία, ο οποίος συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές κατά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο 41χρονος «παρακολουθούσε» την πρώην σύντροφό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή την εβδομάδα, καθώς φέρεται να τη ζήλευε παθολογικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Μόργκαν θεωρούσε ότι το θύμα του έλεγε ψέματα κι ότι εργαζόταν ως συνοδός πολυτελείας για VIP επιβάτες, όσο ήταν ακόμα μαζί.Λέγεται ότι πίστευε ψευδώς ότι εργαζόταν ως συνοδός για VIP επιβάτες, ενώ ήταν σε σχέση.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Μόργκαν έκλεισε δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο με την άτυχη γυναίκα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο δωμάτιό της, ενώ σκοπός του φέρεται να ήταν να την καλύψει με πράσινη μπογιά και να της κόψει τα μαλλιά με ψαλίδι.Σύμφωνα με πληροφορίες όταν τον είδε μπροστά της η αεροσυνοδός, ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο Μόργκαν να της επιτεθεί με το ψαλίδι, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.Η 25χρονη βρέθηκε με τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό, τον κορμό και τα άκρα της, σύμφωνα με αξιωματούχους των τοπικών αρχών.Όσο ήταν παντρεμένοι, το ζευγάρι ζούσε για δύο χρόνια στην Αγία Πετρούπολη.Αφού χώρισαν, ο Μόργκαν φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά της μηνύματα, ενώ από τη ζήλια του έφτασε στο σημείο να κάνει την πτήση των 2.700 μιλίων για να τη συναντήσει.Μάλιστα, φέρεται να ταξίδεψε στο Ντουμπάι με έναν συνεργό του, έναν δικαστικό επιμελητή από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος ακολούθησε το θύμα από το λόμπι για να μάθει τον αριθμό του δωματίου στο οποίο διέμενε.

Στη συνέχεια, αφού φόρεσε μια ρόμπα ξενοδοχείου από το πλυσταριό, ο Μόργκαν λέγεται ότι έπεισε μια καμαριέρα να τον αφήσει να μπει στο δωμάτιο, ισχυριζόμενος ότι είχε ξεχάσει το κλειδί του.



Τον είδαν στις κάμερες Η αστυνομία του Ντουμπάι αναγνώρισε τον ύποπτο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του ξενοδοχείου και ειδοποίησε τις ρωσικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη.



Πριν από τη σύλληψή του, ο Μόργκαν φέρεται να είχε αιτηθεί να σταλεί στο ουκρανικό μέτωπο για να πολεμήσει. Όπως αναφέρει η Daily Mail, πρόκειται για μια συνηθισμένη τακτική που χρησιμοποιούν πολλοί ύποπτοι για εγκλήματα στη Ρωσία για να αποφύγουν τη δικαιοσύνη.



Παρά την προσπάθεια αυτή, ο Μόργκαν συνελήφθη από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί για δύο μήνες εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.



Κατά τη διάρκεια του διετούς γάμου τους, η γυναίκα είχε καλέσει αρκετές φορές την αστυνομία λόγω τσακωμών με τον Μόργκαν, αλλά στη συνέχεια απέσυρε τις καταγγελίες της εναντίον του.



Μάλιστα, σε βίντεο του δικαστηρίου φαίνεται ο ύποπτος να φοράει σκούφο και μάσκα, για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.