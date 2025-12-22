Χάος στην τουρκική βουλή: Αντάλλαξαν γροθιές βουλευτές του Ερντογάν με της αντιπολίτευσης, δείτε βίντεο
Τουρκία Εθνοσυνέλευση Προϋπολογισμός Επεισόδιο Βουλευτές Γροθιές

Χάος στην τουρκική βουλή: Αντάλλαξαν γροθιές βουλευτές του Ερντογάν με της αντιπολίτευσης, δείτε βίντεο

Το επεισόδιο ξεκίνησε στη διάρκεια της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

Χάος στην τουρκική βουλή: Αντάλλαξαν γροθιές βουλευτές του Ερντογάν με της αντιπολίτευσης, δείτε βίντεο
Επεισοδιακή ήταν η τελευταία ημέρα της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Κυριακής, όταν βουλευτές του κυβερνώντος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάζοντας γροθιές.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την ψήφιση του προϋπολογισμού, με το επεισόδιο να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά και να οδηγεί τον πρόεδρο της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, στην αναστολή της διαδικασίας, καθώς οι άνδρες ασφαλείας δυσκολεύονταν να απομακρύνουν τους βουλευτές που συμμετείχαν στα επεισόδια.



Στη συνέχεια, η Βουλή ενέκρινε τελικά τον Κεντρικό Κυβερνητικό Προϋπολογισμό για το 2026 με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά, ενώ ο νόμος για τον Απολογισμό του 2024 πέρασε με 316 ψήφους υπέρ και 247 κατά.

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση

Σύμφωνα με όσα προηγήθηκαν, η ένταση ξεκίνησε έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή Προύσας του κυβερνώντος κόμματος, Μουσταφά Βαράνκ, και τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκάν Γκιουνάιντιν.

Μιλώντας από το βήμα, ο Βαράνκ στράφηκε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και δήλωσε: «Φέρτε τον γενικό σας πρόεδρο, δεν πρέπει να φοβάται εμένα. Ευτυχώς, το έθνος μας γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό του Οζέλ. Οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από δήμους του CHP ακόμη περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που είχε υποσχεθεί ο Οζέλ».

Η απάντηση του Γκιουνάιντιν ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι «επιχειρεί να πιάσει πάτο με τέτοιες πολεμικές» και ότι «συκοφαντεί συστηματικά τους δήμους του CHP».

Όταν ο αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, σηκώθηκε για να διαμαρτυρηθεί, η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις μετατράπηκαν αρχικά σε σπρωξίματα και στη συνέχεια άρχισαν να πέφτουν γροθιές ανάμεσα σε βουλευτές των δύο κομμάτων.

Πολλοί βουλευτές έσπευσαν προς το κέντρο της αίθουσας, με σκηνές χάους να εκτυλίσσονται μπροστά στα έδρανα, ενώ άνδρες ασφαλείας και άλλοι βουλευτές προσπαθούσαν να διαχωρίσουν τους εμπλεκόμενους. Οι αψιμαχίες συνεχίστηκαν ακόμη και κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης.

Την ώρα των επεισοδίων, παρόντες στην αίθουσα ήταν τόσο ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, όσο και ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος, Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση παρέμβασή τους στο επεισόδιο.
