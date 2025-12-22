Νεκρός στη Μόσχα από βόμβα ο Στρατηγός Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού
Νεκρός στη Μόσχα από βόμβα ο Στρατηγός Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού

Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Νεκρός στη Μόσχα από βόμβα ο Στρατηγός Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού
Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της Μόσχας, ανακοίνωσε η ρωσική επιτροπή έρευνας, η οποία σημείωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο για την επίθεση να ευθύνεται η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους Ρώσους ερευνητές, ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ, ένα KIA Sorento, εξερράγη την ώρα που αυτός αναχωρούσε από τον χώρο στάθμευσης όπου βρισκόταν, περίπου στις 06:55 (τοπική ώρα, 05:55 ώρα Ελλάδας).

Ο υποστράτηγος Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης εκπαίδευσης στο ρωσικό γενικό επιτελείο στρατού, «υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχει ξεκινήσει έρευνα για «ανθρωποκτονία» και «διακίνηση εκρηκτικών», ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να «συνδέεται» με τις «ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες».

Παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο όχημα και αίμα στη θέση του οδηγού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και άλλων προσώπων στη Ρωσία και σε κατεχόμενες από τη Μόσχα ουκρανικές περιοχές.

Τον Αύγουστο του 2022 σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε στο όχημα στο οποίο επέβαινε η Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του υπερεθνικιστή Αλεξάντρ Ντούγκιν. Τον Απρίλιο του 2023 ένας Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, ο Μαξίμ Φομίν, σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε μικρό άγαλμα το οποίο βρισκόταν σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη.

Πιο πρόσφατα τον Απρίλιο ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκαλίκ, αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου στρατού της Ρωσίας, σκοτώθηκε από την έκρηξη σε αυτοκίνητο κοντά στη Μόσχα.

Τον Δεκέμβριο του 2024 έχασε τη ζωή του ο στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών Δυνάμεων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Άμυνας (NBC) της Ρωσίας, όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο βρισκόταν έξω από την κατοικία του, στη Μόσχα. Την ευθύνη για τη δολοφονία αυτή ανέλαβε η ουκρανική υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).
