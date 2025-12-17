Ο 43χρονος «ήρωας» της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι
ΚΟΣΜΟΣ
Σίδνεϊ Αυστραλία Χέρι Τρομοκρατική επίθεση Επίθεση στο Σίδνεϊ

Ο 43χρονος «ήρωας» της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι

Ο 43χρονος δέχθηκε περίπου πέντε σφαίρες στο αριστερό του χέρι, ενώ μία από αυτές έχει σφηνωθεί βαθιά πίσω από την ωμοπλάτη του

Ο 43χρονος «ήρωας» της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ κινδυνεύει να χάσει το αριστερό του χέρι
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ιδιοκτήτης καταστήματος μαναβικής στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της φονικής επίθεσης της Κυριακής, ενδέχεται να χάσει το αριστερό του χέρι, ωστόσο δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τις πράξεις του. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής, τραυματίστηκε σοβαρά όταν πάλεψε με τον ένοπλο και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις αρχές, περαιτέρω απώλειες ζωών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Σαμ Ίσα, ο 43χρονος δέχθηκε περίπου πέντε σφαίρες στο αριστερό του χέρι, ενώ μία από αυτές έχει σφηνωθεί βαθιά πίσω από την ωμοπλάτη του. Οι τραυματισμοί προκάλεσαν μεγάλη απώλεια αίματος, οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο και ο κίνδυνος ακρωτηριασμού παραμένει υψηλός.

Ο πατέρας του Άχμεντ, μιλώντας σε αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ο γιος του, πρώην αστυνομικός, βρισκόταν σε καφέ με φίλους του όταν αντιλήφθηκε τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στο πλήθος. «Η συνείδηση και η ψυχή του τον οδήγησαν να ορμήσει πάνω στον ένοπλο και να του πάρει το όπλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξάδελφος του τραυματία μετέφερε λόγια του ίδιου του Άχμεντ, ο οποίος φέρεται να είπε ότι «ο Θεός μού έδωσε θάρρος» και ότι αισθάνεται περήφανος που έσωσε ζωές.

Η πράξη του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στην Αυστραλία και διεθνώς. Δημόσιος έρανος που οργανώθηκε για τη στήριξη του Άχμεντ και της οικογένειάς του έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια από πάνω από 25.000 δωρητές. Ανάμεσα στις δωρεές ξεχωρίζει ποσό 99.999 αυστραλιανών δολαρίων από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Μπιλ Άκμαν.

Τον τραυματία επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, καθώς και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, οι οποίοι εξήραν δημόσια το θάρρος και την αποφασιστικότητά του. Ο Κρις Μινς δήλωσε ότι η επέμβαση του Άχμεντ αλ Άχμεντ ήταν καθοριστική και συνέβαλε στο να αποτραπούν περισσότερα θύματα από την επίθεση.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης