Αρχιεπισκοπή Νέας Υόρκης: Ο Πάπας αλλάζει τον στενό σύμμαχο του Τραμπ, Ντόλαν με έναν συντοπίτη του

Ο καρδινάλιος Ντόλαν αποχωρεί από τη θέση του αρχιεπισκόπου Νέας Υόρκης λόγω ηλικιακού ορίου - Διατηρούσε στενή σχέση με τον Τραμπ, ενώ αναφορές του για τον Κερκ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σε Καθολικούς - Πιο χαμηλών τόνων ο αντικαταστάτης του, Τίμοθι Ντόλαν, που κατάγεται, όπως ο Λέων, από το Ιλινόι
Σε αλλαγή κατεύθυνσης για την Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης προχώρησε ο Πάπας Λέων ΙΔ', διορίζοντας τον επίσκοπο Ρόναλντ Χικς ως νέο αρχιεπίσκοπο, στη θέση του καρδιναλίου Τίμοθι Ντόλαν, σε μια Καθολική Εκκλησία που εμφανίζεται ολοένα και πιο επικριτική απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η επιλογή του 58χρονου Ρόναλντ Χικς θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς σηματοδοτεί απομάκρυνση από τον έντονα «πολιτισμικό» και συντηρητικό λόγο που χαρακτήριζε την ηγεσία του καρδιναλίου Τίμοθι Ντόλαν, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και είχε συχνή παρουσία σε μέσα ενημέρωσης, όπως το Fox News. Η Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια καθολικούς και αποτελεί τη πιο προβεβλημένη εκκλησιαστική έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο καρδινάλιος Ντόλαν, του οποίου η παραίτηση έγινε δεκτή μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 75 ετών που προβλέπει το Καθολικό Δίκαιο, είχε ταυτιστεί με υψηλού προφίλ παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο, ενώ είχε προσευχηθεί στις τελετές ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ και είχε καλέσει τους καθολικούς σε ενεργότερη πολιτική συμμετοχή.
Αντίθετα, ο Ρόναλντ Χικς, ισπανόφωνος ιεράρχης με μακρά ιεραποστολική εμπειρία στη Λατινική Αμερική, εκπροσωπεί ένα πιο χαμηλόφωνο, ποιμαντικό μοντέλο ηγεσίας, το οποίο ευθυγραμμίζει την Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης πιο στενά με τη Ρώμη. Ο ίδιος υπηρέτησε έως σήμερα ως επίσκοπος της Επισκοπής του Τζολιέτ στο Ιλινόις και δήλωσε στο Vatican News ότι «η επιθυμία μου είναι να είμαι ένας ποιμένας με καρδιά βοσκού», παραπέμποντας ευθέως στην κληρονομιά του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου.
Σημειώνεται ότι τόσο ο Πάπας Λέων ΙΔ' όσο και ο Ρόναλντ Χικς μεγάλωσαν στα νότια προάστια του Σικάγο και εργάστηκαν ως ιεραπόστολοι στη Λατινική Αμερική, ο πρώτος στο Περού και ο δεύτερος στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου διηύθυνε πρόγραμμα για ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά.
Ο καρδινάλιος Ντόλαν είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν, όταν, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο «Fox & Friends», χαρακτήρισε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «ήρωα» μετά τη δολοφονία του, συγκρίνοντάς τον μάλιστα με τον Απόστολο Παύλο. Η δήλωση αυτή είχε καταδικαστεί από πολλούς καθολικούς, οι οποίοι επισήμαναν ότι ο Κερκ είχε διατυπώσει ρατσιστικές δηλώσεις κατά Λατίνων.
Σύμφωνα με αναλύσεις, η επιλογή Χικς θέτει τις βάσεις για μια πιο ενωτική εκκλησιαστική ηγεσία και για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που προώθησε ο Πάπας Φραγκίσκος. Αν και ο νέος αρχιεπίσκοπος έχει αποφύγει συστηματικά τις πολιτικές παρεμβάσεις, στήριξε την «ειδική ανακοίνωση» της Διάσκεψης Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ για τη μεταναστευτική πολιτική, με έμφαση στον σεβασμό της «θεόδοτης ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
Pope Leo XIV has accepted the resignation of His Eminence Cardinal Timothy M. Dolan, 75, from the pastoral governance of the Archdiocese of New York, and has appointed Most Reverend Ronald A. Hicks, currently Bishop of Joliet, as the Metropolitan Archbishop of New York.— U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) December 18, 2025
pic.twitter.com/O19PfHRufM
