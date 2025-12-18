Αρχιεπισκοπή Νέας Υόρκης: Ο Πάπας αλλάζει τον στενό σύμμαχο του Τραμπ, Ντόλαν με έναν συντοπίτη του

Ο καρδινάλιος Ντόλαν αποχωρεί από τη θέση του αρχιεπισκόπου Νέας Υόρκης λόγω ηλικιακού ορίου - Διατηρούσε στενή σχέση με τον Τραμπ, ενώ αναφορές του για τον Κερκ είχαν προκαλέσει αντιδράσεις σε Καθολικούς - Πιο χαμηλών τόνων ο αντικαταστάτης του, Τίμοθι Ντόλαν, που κατάγεται, όπως ο Λέων, από το Ιλινόι