Εκατοντάδες μετανάστες στην Ισπανία εκδιώχθηκαν από πρώην λύκειο όπου είχαν βρει καταφύγιο
Ακτιβιστές προέτρεψαν τις Αρχές να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση των περίπου 400 ανθρώπων που τους έγινε έξωση
Το κτίριο, που ήταν επί χρόνια υπό κατάληψη, εκκενώθηκε κατ’ εντολή του δημάρχου Χαβιέρ Γκαρσία Αλμπιόλ, που πρόσκειται στο συντηρητικό , αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP) και οι απόψεις του για το μεταναστευτικό έρχονται σε σύγκρουση με την πιο ανεκτική στάση της σοσιαλιστικής κεντρικής κυβέρνησης.
Μικροσυγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών από τη μία και ακτιβιστών και μεταναστών από την άλλη. Οι περισσότεροι πάντως έφυγαν ειρηνικά, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους με καροτσάκια ή κάθισαν στον δρόμο με τις αποσκευές τους, καθώς δεν έχουν πού να πάνε.
En estos momentos están desalojando a 400 inmigrantes okupas en Badalona.— David Santos (@davidsantosvlog) December 17, 2025
¿No sería buen momento para repatriar a todos los que estén en situación de ilegalidad? pic.twitter.com/s2dSbcL3iF
Acaban de desalojar a 400 personas en el B9 de Badalona, donde residían en su mayoría migrantes subsaharianos, con una brutalidad policial salvaje. El racista de Albiol no les ofrecerá alternativa habitacional en una ciudad con 7.000 viviendas vacías.— Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) December 17, 2025
Hoy · 18h Ajuntament BDN pic.twitter.com/0rRQDDyk0R
El desnonament més gran de tota Catalunya. Més de 400 persones estan sent expulsades ara mateix del B9 de Badalona.— Judith González (@judithgonzrius) December 17, 2025
Assenyalem als còmplices i responsables que condemnen a classe treballadora a vides de misèria i l’empobriment.
Construïm l’alternativa política. pic.twitter.com/aR8hQMfxK2
Ο Αλμπιόλ δικαιολόγησε την απόφαση με το σκεπτικό ότι είναι αναγκαίο να καταπολεμηθεί η παρανομία και το έγκλημα, το οποίο συνδέει με την παράτυπη μετανάστευση. Ο δήμαρχος έχει επίσης ταχθεί υπέρ της απέλασης όσων παραβιάζουν τον νόμο.
Η κεντρική κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει τη μετανάστευση, επισημαίνοντας τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα, σε μια περίοδο που άλλες χώρες της ΕΕ κλείνουν τα σύνορά τους και ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν υποστήριξη υποσχόμενα αυστηρότερους ελέγχους.
Η ένωση των ενοικιαστών και άλλες οργανώσεις προέτρεψαν τις Αρχές να παράσχουν εναλλακτικές λύσεις για τη στέγαση των περίπου 400 ανθρώπων που τους έγινε έξωση. Πολλοί μετανάστες όμως, όπως ένας 25χρονος Σενεγαλέζος, ο Μπουμπακάρ, είπαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να κοιμηθούν στους δρόμους.
Στην ίδια πόλη πριν από πέντε χρόνια, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα εργοστάσιο όπου είχαν βρει καταφύγιο μετανάστες από τη Δυτική Αφρική έπιασε φωτιά.
