Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να κλείσει ένα κέντρο έρευνας για το κλίμα

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, την πρόθεσή της να κλείσει τοτου, κατηγορώντας το κέντρο αυτό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ερευνών για την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη, ότι κινδυνολογεί.«Το Εθνικό Ίδρυμα για την Επιστήμη θα διαλύσει το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρυνας (NCAR) του Μπόλντερ, στο Κολοράντο», έγραψε στο X ο διευθυντής του Γραφείου του Λευκού Οίκου για τον Προϋπολογισμό«Το κέντρο αυτό είναι μία από τις κύριες πηγέςστις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Ένας εμπεριστατωμένος έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και όλες οι ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογική έρευνα, θα μεταφερθούν σε άλλη οντότητα ή σε άλλη τοποθεσία».Το, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, διεξάγει έρευνες και εκπαιδεύει επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο στα ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.Η διάλυσή του θα συνιστούσε «μείζονα απώλεια για την επιστημονική έρευνα», δήλωσε ο, πρώην ερευνητής στο NCAR και επίτιμος καθηγητής Φυσικής στο πανεπιστήμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Washington Post.Ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Κολοράντοδήλωσε από την πλευρά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι η πολιτεία του δεν είχε ενημερωθεί επισήμως για τη διάλυση του κέντρου.«Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η δημόσια ασφάλεια απειλείται και η επιστήμη δέχεται επίθεση», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα».Σύμφωνα με τον, πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ένωσης Eρευνών για την Ατμόσφαιρα (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR), μιας επιστημονικής κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το NCAR, «οποιοδήποτε σχέδιο διάλυσης του NCAR θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της χώρας μας να προβλέπει, να προετοιμάζεται και να αντιδρά στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και σε άλλες φυσικές καταστροφές».Αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο κλιματοσκεπτικιστήςδεν χάνει ευκαιρία να χλευάσει την κλιματική επιστήμη. Ηείναι «η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ εναντίον του κόσμου», ισχυρίσθηκε το Σεπτέμβριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Κυβερνητικοί ιστότοποι, που περιείχαν δεδομένα για τηκαι το κλίμα, καταργήθηκαν αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Και η υπηρεσία NOAA, που είναι αρμόδια για μετεωρολογικές προβλέψεις, την ανάλυση του κλίματος και την προστασία των ωκεανών, υπέστη μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό της.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ