Κορυφαίοι αθλητές συμμετέχουν στη νέα παγκόσμια εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή - Δείτε βίντεο

Η Άνα Τόνι, διευθύνουσα σύμβουλος της Προεδρίας της COP30, σημείωσε: «Η Adapt2Win μας υπενθυμίζει ότι κάθε τομέας - από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις μέχρι τον αθλητισμό - έχει ρόλο να παίξει στη δημιουργία αλλαγής.»Μεταξύ των υπογραφόντων είναι επίσης ο Νοτιοαφρικανός παίκτης του ράγκμπι Μπόνγκι Μμπονάμπι, ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής Κένεθ Ομερούο και ο Αμερικανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλόος Μάικ Μπάκλεϊ.Ο Ομερούο, με 69 διεθνείς συμμετοχές και μέλος της πρωταθλήτριας Αφρικής Νιγηρίας του 2013, δήλωσε: «Όταν μεγάλωνα στη Νιγηρία, ήξερες πότε θα έρθουν οι βροχές, πότε θα πρασίνιζαν τα χωράφια. Αλλά τα τελευταία χρόνια, όλα έχουν αλλάξει. Ο καιρός είναι απρόβλεπτος, οι κοινότητες δυσκολεύονται και ακόμα και τα γήπεδα όπου προπονούμασταν έχουν πλημμυρίσει ή ξεραθεί. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι με το οποίο ζούμε κάθε μέρα.»