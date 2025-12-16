H συμμετοχή των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δεν προμηνύει τίποτα καλό, λέει το Κρεμλίνο

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα έπρεπε πρώτα να πληροφορηθεί τι εκπονήθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών πριν οργανωθεί μια νέα συνάντηση, με τη δική της συμμετοχή, για το θέμα