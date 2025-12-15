Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν στον χώρο την ώρα της κυβερνοεπίθεσης – Εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία των email και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.
Όπως μετέδωσε η BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.
Όπως μετέδωσε η BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα