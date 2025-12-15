Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Γερμανία Bundestag

Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρισκόταν στον χώρο την ώρα της κυβερνοεπίθεσης – Εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία των email και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο

Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag την ώρα της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.

Όπως μετέδωσε η BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης