Ρωσία: Το συγκρότημα 'Pussy Riot', που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο

Δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου επέβαλε ποινές φυλάκισης ερήμην έως και 13 ετών σε πέντε από τα μέλη του συγκροτήματος, κρίνοντάς τα ένοχα για διασπορά ψευδών σχετικά με τον ρωσικό στρατό