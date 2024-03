Pussy Riot: Το ιδρυτικό μέλος του ρωσικού συγκροτήματος Nadya Tolokonnikova έρχεται στην Αθήνα

, ιδρυτικό μέλος της ρωσικής φεμινιστικής-ακτιβιστικής καλλιτεχνικής κολεκτίβας, που φυλακίστηκαν από το καθεστώς Πούτιν και η πολυβραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέαςθα ανάμεσα στις ομιλήτριες του φετινού φεστιβάλ2024 που θα πραγματοποιηθεί στο(ΚΠΙΣΝ) από τις 6 έως τις 8 Απριλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα που ξεκίνησε το 2010 από το Λονδίνο και μέχρι σήμερα ριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις φτάνοντας σε πάνω από πέντε εκατομμύρια άτομα σε 30 τοποθεσίες σε έξι ηπείρους.Το φετινό WOW Athens αποπειράται για δεύτερη χρονιά να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα στον αγώνα της έμφυλης ισότητας, σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.Στο πλαίσιο αυτό, όσες και όσοι επισκεφτούν το φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει: ομιλίες με καλεσμένες ακτιβίστριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις για καίρια ζητήματα, από την ενδοοικογενειακή βία ως τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών και από τον έμφυλο σχεδιασμό των πόλεων ως την ψυχική υγεία, εκθέσεις φωτογραφίας, εργαστήρια ενδυνάμωσης, εμπνευσμένες σκηνικές αναγνώσεις και προβολές ταινιών, συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, mentoring sessions και πολλά άλλα.Το line up των ομιλητριών περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανίδα ιστορικό τέχνης, δημοσιογράφο και συγγραφέα Katy Hessel και την Αυστραλή θεατρική συγγραφέα Suzie MillerΜε ρίζες στο πανκ κίνημα, το χιούμορ και την ποίηση, η φεμινιστική-ακτιβιστική καλλιτεχνική κολεκτίβα Pussy Riot, που ιδρύθηκε από την Nadya Tolokonnikova το 2011, είναι διάσημη για τις αυθόρμητες και θαρραλέες δράσεις της που αμφισβητούν το ρωσικό καθεστώς.Τα επαναλαμβανόμενα θέματα στη φεμινιστική, αντι-Πούτιν πρακτική των Pussy Riot περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, ενώ οι πρόσφατες δράσεις τους περιλαμβάνουν αντιπολεμικές δηλώσεις και υποστήριξη της Ουκρανίας.Οι Pussy Riot εμφανίστηκαν το 2011, την εποχή που ο τότε πρωθυπουργός Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανακοινώσει ότι θα ήταν και πάλι υποψήφιος για την προεδρία στις επερχόμενες ρωσικές εκλογές. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη δράση τους στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού το 2012 έτυχαν τεράστιας διεθνούς προσοχής. Εκεί ανέβηκαν τρέχοντας στην Αγία Τράπεζα και ερμήνευσαν το «Punk Prayer», ένα τραγούδι που προτρέπει την Παναγία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως φεμινίστρια και να απελευθερώσει τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης, τρία μέλη της ομάδας, ανάμεσα τους και η Nadya Tolokonnikova, καταδικάστηκαν σε διετή φυλάκιση.Εκτός από τον ακτιβισμό της, η Tolokonnikova είναι επίσης μια βραβευμένη καλλιτέχνης. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο -το "Punk Prayer" χαρακτηρίστηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Guardian ως ένα από τα καλύτερα έργα τέχνης του 21ου αιώνα- και έχει κυκλοφορήσει μουσική με τους Big Freedia, Tom Morello, MARINA, Boys Noize και Tove Lo. Στον χώρο των καλών τεχνών, η Tolokonnikova έχει υποστηριχθεί από κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Marina Abramović, η Judy Chicago και ο Ai Weiwei. Έχει μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, του Βρετανικού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμφανίστηκε ως ο εαυτός της στην τρίτη σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «House of Cards».Πιο πρόσφατα, το έργο της «Putin's Ashes», μια εικαστική εγκατάσταση που παρουσιάστηκε στην Deitch Gallery στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2023, την έβαλε στη λίστα των πιο καταζητούμενων εγκληματιών και τρομοκρατών της Ρωσίας. Στη συνέχεια, το έργο εκτέθηκε στην γκαλερί [CONTAINER] στη Σάντα Φε, στο μουσείο Dallas Contemporary στο Ντάλας, και συνεχίζει το ταξίδι του σε μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον Ιούνιο, εγκαινιάζεται στο OK Linz στην Αυστρία η έκθεση της με τίτλο RAGE.

Σήμερα, οι Pussy Riot αποτελούν περισσότερο ένα κίνημα παρά μια συγκεκριμένη συλλογικότητα. Δραστηριοποιούνται σε μικρές ομάδες και το σύνθημά τους είναι: "Ο ΚΑΘΕΝΑΣ / Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ PUSSY RIOT".Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Η τριλογία της βραβευμένης Βρετανίδας συγγραφέως Deborah Levy «Living Autobiography» είναι ένα από τα καλύτερα λογοτεχνικά παραδείγματα του τι σημαίνει να μοιράζεσαι μια ολόκληρη ζωή στις σελίδες ενός βιβλίου. Στην ομιλία της στο πλαίσιο του WOW Athens η Levy, που έχει προταθεί δύο φορές για το βραβείο Booker και χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως «μια από τις συναρπαστικότερες συγγραφείς της σύγχρονης Βρετανίας», θα εμβαθύνει σε ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με τη γυναικεία φύση και τη θέση της γυναίκας σήμερα, τη νεωτερικότητα, τη δημιουργική ταυτότητα και την προσωπική ελευθερία, με βάση τα βιβλία της τριλογίας της, «Things I Don't Want To Know», «The Cost of Living» και «Real Estate».Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Η Katy Hessel είναι ιστορικός τέχνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας του διεθνούς best seller «The Story of Art Without Men». Μέσω του podcast «The Great Women Artists» και του λογαριασμού της στο Instagram, όπου αναδεικνύονται γυναίκες καλλιτέχνιδες από το παρελθόν και το παρόν, η Hessel έχει γίνει μια από τις πιο συναρπαστικές φωνές στον κόσμο της τέχνης σήμερα.Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Ο συγκλονιστικός δραματικός μονόλογος της Suzie Miller –πολυβραβευμένη θεατρική συγγραφέας και σεναριογράφος με γνωστικό υπόβαθρο στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- έκανε πρεμιέρα το 2019 στην Αυστραλία, στο Griffin Theater του Σύδνεϋ. Μια νέα παραγωγή του, που παρουσιάστηκε το 2022 στο West End του Λονδίνου, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Emmy και BAFTA Jodie Comer, σε σκηνοθεσία Justin Martin, απέσπασε το Βραβείο Olivier για το καλύτερο νέο θεατρικό έργο και την καλύτερη ηθοποιό. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Broadway σημειώνοντας τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κερδίζοντας το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό.Η Τέσσα είναι μια γυναίκα της εργατικής τάξης που έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Ώσπου, ένα απροσδόκητο γεγονός, τη φέρνει αντιμέτωπη με το όριο: εκεί, όπου, η πατριαρχική εξουσία του νόμου, το βάρος της απόδειξης και η ηθική αποκλίνουν.Tη σκηνοθετική επιμέλεια της Σκηνικής Ανάγνωσης αναλαμβάνει η Ιώ Βουλγαράκη και τον ρόλο της Τέσσα η Αλεξία Καλτσίκη.Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα Ελληνικά και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστραλίας.Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, η έκθεση «Πορτραίτα Γυναικών» της Πέπης Λουλακάκη παρουσιάζει φωτογραφικές προσωπογραφίες γυναικών (1992-2020) από την ελληνική ύπαιθρο ή/και μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα του αστικού ιστού -παιδικές, εφηβικές στιγμές, αλλά και αποτυπώσεις από την ενήλικη ζωή γυναικών που παραμένουν τολμηρές και άφοβες, ανοιχτές στις προκλήσεις, με καθαρότητα, γλυκύτητα, ενθουσιασμό, δύναμη και ευγένεια -τέτοιο είναι και το φωτογραφικό βλέμμα που τις «αιχμαλωτίζει», πάντοτε ελεύθερες μέσα σε έναν ακίνητο χρόνο. Οι γυναίκες, όπως τις εξερευνά ο φακός της Πέπης Λουλακάκη, δεν μεγαλώνουν ποτέ.Το «The Hope Brigade» είναι μια σειρά φωτογραφιών η οποία παρουσιάστηκε στο World Economic Forum και το σταθμό King’s Cross του Λονδίνου, με πρωταγωνίστριες αξιοθαύμαστες γυναίκες, καθεμιά από τις οποίες πρωτοστατεί και εμπνέει στον κλάδο της, σε δέκα βασικούς τομείς, από την εκπαίδευση και την οικονομία ως την κλιματική δικαιοσύνη και την έμφυλη ταυτότητα. Στην Αθήνα, σε 13 κεντρικούς σταθμούς Μετρό αλλά και μέσα σε επιλεγμένους συρμούς, παρουσιάζονται δέκα φωτογραφίες από την έκθεση αυτή μαζί με δέκα πορτραίτα Ελληνίδων που ξεχωρίζουν για το έργο τους, όλα τραβηγμένα από Ελληνίδες φωτογράφους.Οι Ελληνίδες που φωτογραφήθηκαν είναι οι:Αγγελική Γιαννακίδου, Ιδρύτρια και Πρόεδρος Εθνολογικού Μουσείου ΘράκηςΓεωργία Καλπαζίδου, Ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της ΑΜΚΕ REVMAΜαρία Καμπάνη, Επόπτρια Συρμών, ΣΤΑ.ΣΥΚέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Αστική μη Kερδοσκοπική Eταιρεία του Δήμου ΚαρδίτσαςLauretta Macauley, Ακτιβίστρια, Ιδρύτρια της Οργάνωσης Ενωμένων Γυναικών ΑφρικήςΜυρσίνη Μαλακού, Διευθύντρια της Εταιρίας Προστασίας ΠρεσπώνΚλειώ Παπαπαντολέων, ΔικηγόροςΠάολα Ρεβενιώτη, Εκδότρια, φωτογράφος και κινηματογραφίστριαAndrely Sampy, Υπεύθυνη καθημερινής φροντίδας, The HOME ProjectΆδα Σταματάτου, Συγγραφέας και ιδρύτρια της ΑΜΚΕ Race for Autism GrΤα πορτρέτα των γυναικών από το εξωτερικό είναι τα εξής:Rümeysa Çamdereli, Μουσουλμάνα φεμινίστρια, μουσικός και μητέρα, ΤουρκίαLaxmi Ghalan, Λεσβία ακτιβίστρια, ΝεπάλGhazal, Βοηθός υγειονομικής περίθαλψης Covid 19, ΚουρδιστάνOlivia Hargroder, Ακτιβίστρια και επικεφαλής εκστρατειών για το σύνδρομο Down, ΑυστραλίαSabina Khatri, Δασκάλα, ΠακιστάνLyari Boxing Girls, Αθλήτριες, ΠακιστάνSaudat Salami, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Easyshop Easycook, ΝιγηρίαIrone Santiago, Ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ΒραζιλίαNina Silva, Ιδρύτρια του Black Money Movement, ΒραζιλίαZhimin Zhang, Επικεφαλής αγροκτήματος προστασίας της βιοποικιλότητας, Κίνα