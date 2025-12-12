Το επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποφάσισαν οι χώρες της ΕΕ
Το επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποφάσισαν οι χώρες της ΕΕ

Η απόφαση  είναι πιθανό να πείσει το Βέλγιο, που μέχρι τώρα εξέφραζε αντιρρήσεις, να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά χρήματα για τη χορήγηση ενός δανείου ύψους έως και 165 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Το επ' αόριστον πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποφάσισαν οι χώρες της ΕΕ
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να παγώσουν επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας που βρίσκονται στην Ευρώπη, απομακρύνοντας ένα μεγάλο εμπόδιο ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια για την άμυνα της Ουκρανίας έναντι της Μόσχας.

Η ΕΕ θέλει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας καθώς θεωρεί τη ρωσική εισβολή ως απειλή στη δική της ασφάλεια. Για να γίνει αυτό, οι χώρες της ΕΕ σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ένα μεγάλο βήμα, στο οποίο συμφώνησαν σήμερα, είναι να παγώσουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 210 δισεκ. ευρώ για όσο διάστημα χρειαστεί, αντί να ψηφίζουν κάθε έξι μήνες για να παρατείνουν το πάγωμά τους.

Απομακρύνεται έτσι ο κίνδυνος η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα, σε σύγκριση με άλλες χώρες, να αρνηθούν κάποια στιγμή να ανανεώσουν το πάγωμα, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Το επ’ αόριστον πάγωμα των κεφαλαίων αναμένεται επίσης ότι θα πείσει το Βέλγιο, που μέχρι τώρα εξέφραζε αντιρρήσεις, να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά χρήματα για τη χορήγηση ενός δανείου ύψους έως και 165 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, για να καλύψει τις ανάγκες του προϋπολογισμού και της άμυνάς της το 2026 και το 2027. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναμένεται ότι θα οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του δανείου και θα επιλύσουν άλλα σχετικά προβλήματα στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου.
